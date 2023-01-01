Леонид Вайсфельд: «Никишин уже созрел для НХЛ. Новый контракт со СКА – спорное решение»

Теги СКА Каролина Леонид Вайсфельд НХЛ Дмитрий Орлов КХЛ Михаил Сергачев Матч ТВ Александр Никишин Хоккей

Леонид Вайсфельд считает, что Александр Никишин уже созрел для НХЛ.

Защитник был выбран «Каролиной» на драфте НХЛ-2020 под 69-м общим номером.

– Станет ли российский игрок впервые за последние восемь сезонов лучшим защитником-бомбардиром? У Александра Никишина хорошие шансы.

– Никишин очень хорош в этом сезоне, но я не считаю его ярко выраженным атакующим защитником. Атакующими были Кевин Дэллман или Крис Ли. Александр – очень разносторонний игрок. Он может победить в гонке бомбардиров среди игроков обороны, но результативность не является его доминирующим качеством.

По-моему, Никишин уже сейчас созрел для НХЛ, поэтому его новый контракт со СКА – до конца сезона-2024/25 – выглядит спорным решением. У Александра все есть для того, чтобы не только у нас, но и за океаном стать настоящей звездой.

Вот, допустим, Орлов – очень хороший защитник по меркам НХЛ, но ему не хватает габаритов, а у Никишина есть преимущество в размерах. Или взять Сергачева – очень хороший, габаритный защитник. Но не такой разносторонний, как потенциально Никишин, – сказал бывший генменеджер клубов КХЛ.

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5 комментариев

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Рик Нэш
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в Каролине точно сейчас нет ему места.
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Joe Biden
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Орлов – очень хороший защитник по меркам НХЛ, но ему не хватает габаритов...
А уж Макару или Фоксу как габаритов не хватает, как они вообще закрепились в НХЛ одному Богу известно.
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37old
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Если поедет в 24 года в НХЛ, то для защитника это детский возраст. На высоком уровне лет 10 карьеры. Если пробьётся в первую пару без учёта первого контракта новичка, дальше от 5+ млн $/в год, чистыми 3+. Если все сложится, то и заработает, и наиграется в НХЛ. Возможно, поэтому и остался на хороших по местным меркам условиях. И физически, и ментально за это время должен прибавить, главное без травм.
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5kywn5cddd
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Никишин единственный русский игрок из КХЛ мог бы сразу заиграть в НХЛ и быть ведущим игроком
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Bartez1986
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Каждый день работы под руководством Йозе Марино куда полезнее, чем все эти ваши НХЛ. Попадет ещё к какому-нибудь Бриндамору, карьеру загубит...
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