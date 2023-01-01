Леонид Вайсфельд: «Никишин уже созрел для НХЛ. Новый контракт со СКА – спорное решение»
Леонид Вайсфельд считает, что Александр Никишин уже созрел для НХЛ.
Защитник был выбран «Каролиной» на драфте НХЛ-2020 под 69-м общим номером.
– Станет ли российский игрок впервые за последние восемь сезонов лучшим защитником-бомбардиром? У Александра Никишина хорошие шансы.
– Никишин очень хорош в этом сезоне, но я не считаю его ярко выраженным атакующим защитником. Атакующими были Кевин Дэллман или Крис Ли. Александр – очень разносторонний игрок. Он может победить в гонке бомбардиров среди игроков обороны, но результативность не является его доминирующим качеством.
По-моему, Никишин уже сейчас созрел для НХЛ, поэтому его новый контракт со СКА – до конца сезона-2024/25 – выглядит спорным решением. У Александра все есть для того, чтобы не только у нас, но и за океаном стать настоящей звездой.
Вот, допустим, Орлов – очень хороший защитник по меркам НХЛ, но ему не хватает габаритов, а у Никишина есть преимущество в размерах. Или взять Сергачева – очень хороший, габаритный защитник. Но не такой разносторонний, как потенциально Никишин, – сказал бывший генменеджер клубов КХЛ.
А уж Макару или Фоксу как габаритов не хватает, как они вообще закрепились в НХЛ одному Богу известно.