Леонид Вайсфельд: «Не думаю, что ужесточение лимита на легионеров обязательно спровоцирует рост зарплат. Линейной зависимости точно нет»

прокомментировал ужесточение лимита на легионеров в КХЛ.

Министерство спорта РФ утвердило сокращение лимита в Фонбет Чемпионате КХЛ с 1 августа 2023 года с пяти до трех в заявке команды на матч.

– Как сильно возрастет зарплата топовых российских игроков из-за ужесточения лимита на легионеров?

– Все почему-то говорят о росте зарплат, забывая, что есть потолок и есть рынок. По-моему, все эти мысли о скачке зарплат – из разряда теорий, а как все будет на практике, никто пока не знает. Если человек всю жизнь ездил на «Жигулях», то для него из-за того, что «Мерседесы» дорожают, вообще ничего не меняется.

Не думаю, что ужесточение лимита на легионеров обязательно спровоцирует рост зарплат, хотя это не исключено. Но линейной зависимости тут точно нет. Потому что топовые игроки без работы не останутся и хорошие деньги всегда получат – легионеры или россияне – без разницы.

Но я допускаю, что подорожать могут средние игроки. Деньги же у некоторых клубов из‑за сокращения лимита освободились? И как поведут себя агенты в этой ситуации, мы не знаем. Например, возьмут и скажут: мы теперь хотим больше.

Да и для любого клуба возникнет дилемма – биться за какого‑то суперигрока, предлагая ему сумасшедшую зарплату, или взять вместо него трех хороших? Второй выбор выглядит более надежным, – сказал бывший генменеджер клубов КХЛ.