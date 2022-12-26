Александр Никишин: «Получаю удовольствие от каждой игры в составе СКА»

Теги СКА Спартак КХЛ Александр Никишин Хоккей

Александр Никишин подвел итоги матча со «Спартаком» (4:2).

– Сложная игра, команда соперника показывала очень приличный хоккей. По сравнению с предыдущими играми мы добавили, поэтому получилась упорная игра, счет был равным практически всю игру.

– СКА весь матч лидировал по броскам, но долгое время преимущество на табло было у «Спартака». За счет чего смогли дожать соперника?

– За счет нацеленных моментов и прицельных бросков. Мы сделали вывод из прошлой игры, в матче со «Спартаком» постарались подтянуть реализацию – отсюда и результат.

– «Спартак» – ваша бывшая команда. Это до сих пор добавляет принципиальности матчам против красно-белых?

– Нет, одинаково настраиваюсь на все матчи, в том числе на бывшую команду.

В этом нет ничего такого, наоборот, я получаю удовольствие от каждой игры в составе СКА.

– Многих впечатлило ваше спасение в матче с ЦСКА. Владислав Подъяполський проставился за этот сэйв?

– Я тоже иногда допускаю ошибки, а вратари спасают, ведь они последний рубеж. Вратарские ошибки случаются, можем где-то не понять друг друга, здесь в любом случае нужно спасать ворота, мы делаем одно дело, – сказал защитник СКА.

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2 комментария

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Сергей Омиго
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Ну вот и настало времяПопугаева вернуть в хкСочи,теперь есть кому спасать ска
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Mikl_5555
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дал интервью не похвалив великого и ужасного вротенберга.. кута катится мир..
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