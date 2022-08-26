СКА подписал новый контракт с Никишиным до 2025 года

Теги СКА Каролина КХЛ Александр Никишин Хоккей

СКА подписал новый контракт с защитником Александром Никишиным.

Соглашение с 20-летним защитником рассчитано на 3 сезона и будет действовать до 2025 года. 

Игрок перешел в клуб из Санкт-Петербурга этим летом из «Спартака» в результате масштабного обмена. 

Со статистикой Никишина можно ознакомиться здесь

Отметим, что права на защитника в НХЛ принадлежат «Каролине» – он был задрафтован клубом в 2020 году под общим 69-м номером в 3-м раунде. 

Обмен-блокбастер в КХЛ: Никишин – в СКА, у «Спартака» – 5 (!) молодых игроков и права еще на четверых

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