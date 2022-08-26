СКА подписал новый контракт с Никишиным до 2025 года

СКА подписал новый контракт с защитником Александром Никишиным.
Соглашение с 20-летним защитником рассчитано на 3 сезона и будет действовать до 2025 года.
Игрок перешел в клуб из Санкт-Петербурга этим летом из «Спартака» в результате масштабного обмена.
Со статистикой Никишина можно ознакомиться здесь.
Отметим, что права на защитника в НХЛ принадлежат «Каролине» – он был задрафтован клубом в 2020 году под общим 69-м номером в 3-м раунде.
Обмен-блокбастер в КХЛ: Никишин – в СКА, у «Спартака» – 5 (!) молодых игроков и права еще на четверых