СКА подписал новый контракт с Никишиным до 2025 года

подписал новый контракт с защитником .

Соглашение с 20-летним защитником рассчитано на 3 сезона и будет действовать до 2025 года.

Игрок перешел в клуб из Санкт-Петербурга этим летом из «Спартака» в результате масштабного обмена.

Со статистикой Никишина можно ознакомиться здесь.

Отметим, что права на защитника в НХЛ принадлежат «Каролине» – он был задрафтован клубом в 2020 году под общим 69-м номером в 3-м раунде.

Обмен-блокбастер в КХЛ: Никишин – в СКА, у «Спартака» – 5 (!) молодых игроков и права еще на четверых