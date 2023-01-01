Тарасова считает Овечкина великим русским спортсменом: «Да, точно! Он сможет стать лучшим снайпером»

Теги Вашингтон Татьяна Тарасова Александр Овечкин НХЛ рекорды Матч ТВ Хоккей

Татьяна Тарасова считает, что Александр Овечкин сможет стать лучшим снайпером в истории НХЛ.

Нападающий «Вашингтона» забил 804-й, 805-й и 806-й голы в лиге в ворота «Монреаля». Он занимает второе место среди лучших снайперов в истории НХЛ. Впереди только Уэйн Гретцки (894).

«Конечно, Овечкин сможет стать лучшим [снайпером].

Он один из великих русских спортсменов? Да, точно!» – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию.

В текущем сезоне на счету Овечкина 45 (26+19) очков в 39 играх.

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7 комментариев

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Vasily Ivanov
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Ответ Delirium
Из какого подвала вы лезете? Овечкин всегда приезжал в сборную и никогда себя в ней не жалел. Ну а то, что в сборной годами бардак с тренерами не его вина. Вы еще Тарасову в американки запишите, она ж тоже много лет там жила и тренировала.
Да они одинаковы . Родина у них там где задница в тепле.
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Delirium
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Ответ Vasily Ivanov
Странно причислять к русским хоккеиста ,17 лет живущего и играющего в США . Родившим детей в США и улучшившим демографию в США а не в России . Да и мама его детей -еврейка ...так что и в Земле обетованной не чужие будут ...Приносящим славу и прибыль боссам НХЛ, платящим налоги в США ,на которые создаются Himars*ы и неоднократно опозорившимся в сборной России ....
Из какого подвала вы лезете? Овечкин всегда приезжал в сборную и никогда себя в ней не жалел. Ну а то, что в сборной годами бардак с тренерами не его вина. Вы еще Тарасову в американки запишите, она ж тоже много лет там жила и тренировала.
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Sat397
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Спросите у провидицы, Алена и Анна вернутся ли в спорт? Вроде и так все очевидно, странно, что в этот раз она не вангует.
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Perfeksionistka
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Ответ Елена Бабушкина
Лучшим снайпером где?
Представьте себе, в новости все написано..
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Vasily Ivanov
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Странно причислять к русским хоккеиста ,17 лет живущего и играющего в США . Родившим детей в США и улучшившим демографию в США а не в России . Да и мама его детей -еврейка ...так что и в Земле обетованной не чужие будут ...Приносящим славу и прибыль боссам НХЛ, платящим налоги в США ,на которые создаются Himars*ы и неоднократно опозорившимся в сборной России ....
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Delirium
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Ответ Елена Бабушкина
Лучшим снайпером где?
В НХЛ, за всю историю.
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Елена Бабушкина
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Лучшим снайпером где?
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