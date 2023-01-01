Тарасова считает Овечкина великим русским спортсменом: «Да, точно! Он сможет стать лучшим снайпером»
Татьяна Тарасова считает, что Александр Овечкин сможет стать лучшим снайпером в истории НХЛ.
Нападающий «Вашингтона» забил 804-й, 805-й и 806-й голы в лиге в ворота «Монреаля». Он занимает второе место среди лучших снайперов в истории НХЛ. Впереди только Уэйн Гретцки (894).
«Конечно, Овечкин сможет стать лучшим [снайпером].
Он один из великих русских спортсменов? Да, точно!» – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию.
В текущем сезоне на счету Овечкина 45 (26+19) очков в 39 играх.
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