Тарасова считает Овечкина великим русским спортсменом: «Да, точно! Он сможет стать лучшим снайпером»

Татьяна Тарасова считает, что сможет стать лучшим снайпером в истории .

Нападающий « » забил 804-й, 805-й и 806-й голы в лиге в ворота «Монреаля». Он занимает второе место среди лучших снайперов в истории НХЛ. Впереди только Уэйн Гретцки (894).

«Конечно, Овечкин сможет стать лучшим [снайпером].

Он один из великих русских спортсменов? Да, точно!» – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию.

В текущем сезоне на счету Овечкина 45 (26+19) очков в 39 играх.