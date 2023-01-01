Овечкин о хет-трике: «Тут дело не в «Монреале». Я просто люблю играть в хоккей!»

Теги Монреаль Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Ти Джей Оши Джон Карлсон Коннор Браун Матч ТВ Хоккей

Александр Овечкин высказался о хет-трике в ворота «Монреаля». 

– Почему вы так любите забивать «Монреалю»? Вы провели против этого канадского клуба 51 матч и забросили 38 шайб.

– Тут дело не в «Монреале». Я просто люблю играть в хоккей!

– «Вашингтон» реализовал две из четырех попыток в большинстве. Почему вы в этом компоненте так успешны?

– Я думаю, что игра в большинстве – это ключ к нашему успеху. Ход матча может изменить как раз большинство и силовая игра. Конечно, со старта сезона мы потеряли ряд ключевых игроков. Но другие ребята, которые играют на этих позициях, должны создавать шансы и хорошо делать свою работу.

– В последнее время как раз прибавили Густафссон, Строум, Линдгрен…

– Парни получают травмы. А мы подписываем хороших игроков, и прямо сейчас вы можете видеть, как они играют. Они действуют жестко и очень умно. Они опытные ребята, и нам это помогает. Очевидно, что перед началом сезона мы были в сложном положении. Браун сразу же получил травму, потом – Карлсон, Оши. И вот на их места пришли другие ребята, – сказал капитан «Вашингтона». 

🎄Хет-трик Овечкина в новогоднюю ночь: два – из офиса, один – после крутого прохода. Умеет отмечать праздники!

8 комментариев

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Иван Павлов
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Ответ Flar
Сезона - нет. Но из действующих игроков, если брать всю карьеру - лучший. И глупо это отрицать.
Я бы сказал, что Кросби может с этим поспорить. Возможно Кейн тоже. И вообще выделять лучшего - это какое-то странное занятие, не понимаю такого стремления к этому у людей. Почему бы просто не наслаждаться тем, что мы можем наблюдать за такими глыбами, как Ови?
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TiNO
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Ох и подгорело же наверное очередной раз у клоуна Шмурнова))
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smiakishev
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Этот 2й гол прям классический Овечкин, смачный дзинь и празднование в своем стиле, вроде сотню раз уже такое видели, но хочется пересматривать и пересматривать
+6
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v3
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Ответ Flar
Сезона - нет. Но из действующих игроков, если брать всю карьеру - лучший. И глупо это отрицать.
Согласен!
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Flar
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Ответ v3
Сомнительно!
Сезона - нет. Но из действующих игроков, если брать всю карьеру - лучший. И глупо это отрицать.
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corazón blanco
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Продолжай в том же духе любить хоккей, Саня!
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Ответ Евгений Исаев
Просто на данный момент ты лучший хоккеист, Александр!
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Евгений Исаев
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Просто на данный момент ты лучший хоккеист, Александр!
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