Овечкин о хет-трике: «Тут дело не в «Монреале». Я просто люблю играть в хоккей!»
Александр Овечкин высказался о хет-трике в ворота «Монреаля».
– Почему вы так любите забивать «Монреалю»? Вы провели против этого канадского клуба 51 матч и забросили 38 шайб.
– Тут дело не в «Монреале». Я просто люблю играть в хоккей!
– «Вашингтон» реализовал две из четырех попыток в большинстве. Почему вы в этом компоненте так успешны?
– Я думаю, что игра в большинстве – это ключ к нашему успеху. Ход матча может изменить как раз большинство и силовая игра. Конечно, со старта сезона мы потеряли ряд ключевых игроков. Но другие ребята, которые играют на этих позициях, должны создавать шансы и хорошо делать свою работу.
– В последнее время как раз прибавили Густафссон, Строум, Линдгрен…
– Парни получают травмы. А мы подписываем хороших игроков, и прямо сейчас вы можете видеть, как они играют. Они действуют жестко и очень умно. Они опытные ребята, и нам это помогает. Очевидно, что перед началом сезона мы были в сложном положении. Браун сразу же получил травму, потом – Карлсон, Оши. И вот на их места пришли другие ребята, – сказал капитан «Вашингтона».
🎄Хет-трик Овечкина в новогоднюю ночь: два – из офиса, один – после крутого прохода. Умеет отмечать праздники!
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