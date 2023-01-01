Овечкин о хет-трике: «Тут дело не в «Монреале». Я просто люблю играть в хоккей!»

высказался о хет-трике в ворота «Монреаля».

– Почему вы так любите забивать «Монреалю»? Вы провели против этого канадского клуба 51 матч и забросили 38 шайб.

– Тут дело не в « ». Я просто люблю играть в хоккей!

– «Вашингтон» реализовал две из четырех попыток в большинстве. Почему вы в этом компоненте так успешны?

– Я думаю, что игра в большинстве – это ключ к нашему успеху. Ход матча может изменить как раз большинство и силовая игра. Конечно, со старта сезона мы потеряли ряд ключевых игроков. Но другие ребята, которые играют на этих позициях, должны создавать шансы и хорошо делать свою работу.

– В последнее время как раз прибавили Густафссон, Строум, Линдгрен…

– Парни получают травмы. А мы подписываем хороших игроков, и прямо сейчас вы можете видеть, как они играют. Они действуют жестко и очень умно. Они опытные ребята, и нам это помогает. Очевидно, что перед началом сезона мы были в сложном положении. Браун сразу же получил травму, потом – Карлсон, Оши. И вот на их места пришли другие ребята, – сказал капитан « ».

🎄Хет-трик Овечкина в новогоднюю ночь: два – из офиса, один – после крутого прохода. Умеет отмечать праздники!