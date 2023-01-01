Тарасенко получил травму в матче с «Миннесотой» после попадания шайбы в руку

Теги травмы Сент-Луис Миннесота Владимир Тарасенко Мэтт Дамба Хоккей

Владимир Тарасенко получил травму в матче с «Миннесотой» после попадания шайбы в руку.

Форвард «Сент-Луиса» был вынужден досрочно завершить матч регулярного чемпионата НХЛ против «Уайлд» (2:5). 

Игрок «блюзменов» вернулся в состав после пропуска одной игры из-за болезни, но уже в первом периоде ушел со льда, успев сыграть 4 минуты 18 секунд. Он получил травму руки, блокируя бросок Мэтта Дамбы

После игры главный тренер «Сент-Луиса» Крэйг Беруби не сообщил каких-либо подробностей. 

В 34 матчах текущего сезона Тарасенко набрал 29 (10+19) очков при полезности «минус 13». 

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