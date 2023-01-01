Тарасенко получил травму в матче с «Миннесотой» после попадания шайбы в руку

получил травму в матче с «Миннесотой» после попадания шайбы в руку.

Форвард « » был вынужден досрочно завершить матч регулярного чемпионата НХЛ против «Уайлд» (2:5).

Игрок «блюзменов» вернулся в состав после пропуска одной игры из-за болезни, но уже в первом периоде ушел со льда, успев сыграть 4 минуты 18 секунд. Он получил травму руки, блокируя бросок .

После игры главный тренер «Сент-Луиса» Крэйг Беруби не сообщил каких-либо подробностей.

В 34 матчах текущего сезона Тарасенко набрал 29 (10+19) очков при полезности «минус 13».