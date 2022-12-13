Агент Дементьев: «Тарасенко все доказал людям, которые в него не верили. Это человек с большой волей к победе»

сообщил, что у не было мыслей о завершении карьеры.

– Владимир Тарасенко делал три операции на плече, много пропустил. Были ли реально мысли о завершении карьеры?

– У Владимира никогда не было такой мысли. Все в его окружении знали и верили, что он достойно вернется.

– После всех операций он показал лучший результат в своей карьере – 82 очка за сезон. Как это ему удалось?

– Все все видели. Он все доказал людям, которые в него не верили. Это человек с большой волей к победе, достижениям. Высказывания, которые были в прессе после травмы, дополнительно стимулировали его, чтобы показать такой результат.

– Как к нему относятся в Сент-Луисе?

– Он настоящий кумир для многих местных людей. Очень много болельщиков можно встретить в свитерах с его фамилией. Он большая часть этой команды и организации, – сказал агент Тарасенко.