Агент Дементьев: «Тарасенко все доказал людям, которые в него не верили. Это человек с большой волей к победе»
Алексей Дементьев сообщил, что у Владимира Тарасенко не было мыслей о завершении карьеры.
– Владимир Тарасенко делал три операции на плече, много пропустил. Были ли реально мысли о завершении карьеры?
– У Владимира никогда не было такой мысли. Все в его окружении знали и верили, что он достойно вернется.
– После всех операций он показал лучший результат в своей карьере – 82 очка за сезон. Как это ему удалось?
– Все все видели. Он все доказал людям, которые в него не верили. Это человек с большой волей к победе, достижениям. Высказывания, которые были в прессе после травмы, дополнительно стимулировали его, чтобы показать такой результат.
– Как к нему относятся в Сент-Луисе?
– Он настоящий кумир для многих местных людей. Очень много болельщиков можно встретить в свитерах с его фамилией. Он большая часть этой команды и организации, – сказал агент Тарасенко.
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