Курдин об «Ак Барсе»: «Сделали Зарипова капитаном, а он уехал играть в Дубай посреди сезона – хаос. Билялетдинов согласился, потому что команда ему не безразлична»

Теги Ак Барс Данис Зарипов Зинэтула Билялетдинов Юрий Бабенко Олег Знарок КХЛ Матч ТВ Геннадий Курдин Хоккей

Геннадий Курдин высказался о назначении Зинэтулы Билялетдинова на пост главного тренера «Ак Барса».

«Плюс Билялетдинова в том, что он хорошо знает команду и саму организацию. Он там много работал, выиграл четыре кубка. Он там свой человек.

А минус в том, что тяжело работать, когда ты не хочешь идти в тренеры. Билла ведь всей республикой уговаривали! Он и сам говорит в цитате после назначения, что у него были другие планы. Он согласился только потому, что команда ему не безразлична. Это не тот вариант, когда тренер с амбициями пришел в новый клуб, чтобы что‑то доказать.

Почему у «Ак Барса» не пошло при Бабенко? А где он раньше работал главным? Только в «Витязе»? Вот вам и ответ. «Ак Барс» – совсем другой уровень, другие задачи. Тут нужно идти на чемпионство, а не просто шевелиться, чтобы в плей‑офф попасть. Разница большая в работе. Казань – город, где на тебя давят каждый день, особенно когда ты не показываешь результат.

И я не скажу, что работу завалил Олег Знарок. Не думаю, что он собирал эту казанскую команду. Тут вопросы к менеджменту. Вот они подписали новый контракт с Данисом Зариповым, сделали его капитаном. Посмотрели – а он не тянет! И уехал в Дубай играть в любительском турнире за сборную Татарстана. И это посреди сезона. Какой‑то хаос.

Команду должен собирать тренер, а не менеджер. А вот у Знарка не было полной власти. Не уверен, что будет она и у Билялетдинова. Но ему будет проще только потому, что он всех знает, его все знают. Он там не будет чужаком», – сказал первый тренер Никиты Кучерова и Никиты Гусева.

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2 комментария

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RVC
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Ответ wolkov
Ну вообще по матчу в Яре, на котором был неделю назад, кошаки удручающее впечатление оставили, кроме разговоров пса с судьями больше и вспомнить нечего. Шипачов, кагарлицкий, войнов - не тянут, да и пёс не тянет, галиев после сеза в динамо на себя не похож. Единственно галимов понравился
Радулов тянет, более чем. Всегда в борьбе, всегда заряжен, забивает. Шипачев и Галиев вроде оживают потихоньку, очки стали регулярно набирать, но Шипа для меня по прежнему непонятный игрок
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wolkov
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Ну вообще по матчу в Яре, на котором был неделю назад, кошаки удручающее впечатление оставили, кроме разговоров пса с судьями больше и вспомнить нечего. Шипачов, кагарлицкий, войнов - не тянут, да и пёс не тянет, галиев после сеза в динамо на себя не похож. Единственно галимов понравился
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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