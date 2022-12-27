Курдин об «Ак Барсе»: «Сделали Зарипова капитаном, а он уехал играть в Дубай посреди сезона – хаос. Билялетдинов согласился, потому что команда ему не безразлична»

Геннадий Курдин высказался о назначении на пост главного тренера « ».

«Плюс Билялетдинова в том, что он хорошо знает команду и саму организацию. Он там много работал, выиграл четыре кубка. Он там свой человек.

А минус в том, что тяжело работать, когда ты не хочешь идти в тренеры. Билла ведь всей республикой уговаривали! Он и сам говорит в цитате после назначения, что у него были другие планы. Он согласился только потому, что команда ему не безразлична. Это не тот вариант, когда тренер с амбициями пришел в новый клуб, чтобы что‑то доказать.

Почему у «Ак Барса» не пошло при ? А где он раньше работал главным? Только в «Витязе»? Вот вам и ответ. «Ак Барс» – совсем другой уровень, другие задачи. Тут нужно идти на чемпионство, а не просто шевелиться, чтобы в плей‑офф попасть. Разница большая в работе. Казань – город, где на тебя давят каждый день, особенно когда ты не показываешь результат.

И я не скажу, что работу завалил . Не думаю, что он собирал эту казанскую команду. Тут вопросы к менеджменту. Вот они подписали новый контракт с , сделали его капитаном. Посмотрели – а он не тянет! И уехал в Дубай играть в любительском турнире за сборную Татарстана. И это посреди сезона. Какой‑то хаос.

Команду должен собирать тренер, а не менеджер. А вот у Знарка не было полной власти. Не уверен, что будет она и у Билялетдинова. Но ему будет проще только потому, что он всех знает, его все знают. Он там не будет чужаком», – сказал первый тренер Никиты Кучерова и Никиты Гусева.