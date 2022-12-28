Майоров об «Ак Барсе»: «Хуже быть не может. Обилие звезд осложнит работу Билялетдинова, у каждого игрока контракт с особыми условиями»

высказался о назначении на пост главного тренера « ».

– Билялетдинов – человек с опытом. И этот опыт от него никуда не делся. Конечно, сейчас ему придется работать с «Ак Барсом», который ему не очень знаком.

Понадобиться время, чтобы тренер понял команду, а игроки поняли его. Но в целом у меня по кандидатуре Билялетдинова никаких сомнений нет.

– Получится ли у него найти общий язык с такими звездами, как Радулов, Шипачев, Войнов?

– Это, конечно, непросто. Когда Билялетдинов ранее работал с «Ак Барсом», он сам подбирал игроков. И приглашал новичков в команду так, чтобы они вписались и в игру, и в коллектив.

Сейчас его никто об этом не спрашивает. Дали 25 человек и попросили порядок навести. Когда в команде много звезд – это не совсем хорошо.

Ведь у каждого игрока есть контракт с особыми условиями. Например, сколько он матчей должен сыграть, сколько очков набрать. От этого зависит его зарплата.

Например, тренер захочет известного игрока убрать в запас. Тот сразу начнет возмущаться: «От меня деньги уходят! Я могу в два раза больше шайб забросить, а тренер не дает».

Обилие звезд осложнит работу Билялетдинова. Но я уверен, что он найдет пути поднять команду. Самое главное – хуже быть не может, – сказал двукратный олимпийский чемпион.

Билл снова в деле! Это его третий заход в «Ак Барс» – пришел сделать то, что не получилось у Знарка