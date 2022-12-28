Майоров об «Ак Барсе»: «Хуже быть не может. Обилие звезд осложнит работу Билялетдинова, у каждого игрока контракт с особыми условиями»

Теги Ак Барс Зинэтула Билялетдинов Борис Майоров КХЛ Матч ТВ Хоккей

Борис Майоров высказался о назначении Зинэтулы Билялетдинова на пост главного тренера «Ак Барса».

– Билялетдинов – человек с опытом. И этот опыт от него никуда не делся. Конечно, сейчас ему придется работать с «Ак Барсом», который ему не очень знаком.

Понадобиться время, чтобы тренер понял команду, а игроки поняли его. Но в целом у меня по кандидатуре Билялетдинова никаких сомнений нет.

– Получится ли у него найти общий язык с такими звездами, как Радулов, Шипачев, Войнов?

– Это, конечно, непросто. Когда Билялетдинов ранее работал с «Ак Барсом», он сам подбирал игроков. И приглашал новичков в команду так, чтобы они вписались и в игру, и в коллектив.

Сейчас его никто об этом не спрашивает. Дали 25 человек и попросили порядок навести. Когда в команде много звезд – это не совсем хорошо.

Ведь у каждого игрока есть контракт с особыми условиями. Например, сколько он матчей должен сыграть, сколько очков набрать. От этого зависит его зарплата.

Например, тренер захочет известного игрока убрать в запас. Тот сразу начнет возмущаться: «От меня деньги уходят! Я могу в два раза больше шайб забросить, а тренер не дает».

Обилие звезд осложнит работу Билялетдинова. Но я уверен, что он найдет пути поднять команду. Самое главное – хуже быть не может, – сказал двукратный олимпийский чемпион.

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1 комментарий

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HockeyMan
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Глупость. Билялетдинов прекрасно знает эту команду. Он с начала сезона был в ней, пусть и не тренером. Да и в последний месяц он стоит на скамейке.
Да и про игроков ерунду говорите. Да у них есть бонусы в контракте за определение кол-во голов и очков, но если тренер его захочет убрать в запас или ограничить ему игровое время, максимум что хоккеист сможет, это по возмущаться, но только это в первую очередь самому игроку не на пользу.
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