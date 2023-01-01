Георгиев пропустил 5 шайб в матче с «Торонто» и был заменен. У него 3 поражения подряд

Теги Торонто Колорадо НХЛ Юнас Юханссон Александр Георгиев Хоккей

Александр Георгиев пропустил 5 шайб в матче с «Торонто» и был заменен.

«Колорадо» уступил «Мэйпл Лифс» (2:6) в матче регулярного чемпионата НХЛ

Российский вратарь пропустил 5 шайб, отразив 19 бросков из 24. После пятой шайбы на 36-й минуте Георгиев был заменен на Юнаса Юханссона, отразившего за свое время 7 бросков из 7. 

Поражение было записано на счет Александра и стало для него третьим подряд. В этих матчах он пропустил 14 шайб. С его статистикой можно подробнее ознакомиться здесь

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