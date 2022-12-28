Георгиев 2-й раз в сезоне пропустил 5 шайб, отразив 27 бросков «Аризоны» из 32

2-й раз в сезоне пропустил 5 шайб, отразив 27 бросков «Аризоны» из 32.

« » проиграл «Койотис» (3:6) в матче регулярного чемпионата .

Российский вратарь отразил 27 бросков из 32, шестая шайба была заброшена соперником в пустые ворота.

Георгиев прервал серию из 4 побед подряд. У него 15 выигрышей и 9 поражений в текущем сезоне при 92,1% отраженных бросков и коэффициенте надежности 2,48.