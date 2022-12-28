Георгиев 2-й раз в сезоне пропустил 5 шайб, отразив 27 бросков «Аризоны» из 32

Теги Колорадо Аризона НХЛ Александр Георгиев Хоккей

Александр Георгиев 2-й раз в сезоне пропустил 5 шайб, отразив 27 бросков «Аризоны» из 32.

«Колорадо» проиграл «Койотис» (3:6) в матче регулярного чемпионата НХЛ

Российский вратарь отразил 27 бросков из 32, шестая шайба была заброшена соперником в пустые ворота. 

Георгиев прервал серию из 4 побед подряд. У него 15 выигрышей и 9 поражений в текущем сезоне при 92,1% отраженных бросков и коэффициенте надежности 2,48.

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