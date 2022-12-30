Георгиев пропустил 4+ шайбы во 2-м матче подряд, отразив 23 из 27 бросков «Кингс». В серии отбил 1 буллит из 3

Теги Колорадо Лос-Анджелес НХЛ Александр Георгиев Хоккей

Александр Георгиев пропустил 4+ шайбы во 2-м матче подряд, отразив 23 из 27 бросков «Кингс».

«Колорадо» уступил «Лос-Анджелесу» (4:5 Б) в матче регулярного чемпионата НХЛ. В серии буллитов российский вратарь «Эвеланш» справился только с одним броском из трех. 

В прошлом матче Георгиев пропустил 5 шайб от «Аризоны». 

У него 15 побед и 10 поражений в сезоне при 91,9% сэйвов и коэффициенте надежности 2,53. 

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