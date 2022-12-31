«Питтсбург» не реализовал 9 попыток большинства в матче с «Нью-Джерси». Кросби, Малкин и Генцел провели на льду более 12 минут
«Питтсбург» не реализовал 9 попыток большинства в матче с «Нью-Джерси».
«Пингвинс» уступили «Девилс» (2:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Команда под руководством Майка Салливана осталась без голов в большинстве, не реализовав ни одну из 9 попыток. При этом «Нью-Джерси» один раз сумел отличиться в меньшинстве – забил Нико Хишир.
Форварды Сидни Кросби, Евгений Малкин и Джейк Генцел провели на льду более 12 минут в численном преимуществе.
«Девилс», в свою очередь, реализовали 1 попытку большинства из 6.
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