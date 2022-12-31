«Питтсбург» не реализовал 9 попыток большинства в матче с «Нью-Джерси». Кросби, Малкин и Генцел провели на льду более 12 минут

« » не реализовал 9 попыток большинства в матче с «Нью-Джерси».

«Пингвинс» уступили «Девилс» (2:4) в матче регулярного чемпионата .

Команда под руководством Майка Салливана осталась без голов в большинстве, не реализовав ни одну из 9 попыток. При этом « » один раз сумел отличиться в меньшинстве – забил Нико Хишир.

Форварды , и Джейк Генцел провели на льду более 12 минут в численном преимуществе.

«Девилс», в свою очередь, реализовали 1 попытку большинства из 6.