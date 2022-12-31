«Питтсбург» не реализовал 9 попыток большинства в матче с «Нью-Джерси». Кросби, Малкин и Генцел провели на льду более 12 минут

Теги Нью-Джерси Питтсбург Евгений Малкин Сидни Кросби НХЛ Майк Салливан Джейк Генцел Хоккей

«Питтсбург» не реализовал 9 попыток большинства в матче с «Нью-Джерси».

«Пингвинс» уступили «Девилс» (2:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ

Команда под руководством Майка Салливана осталась без голов в большинстве, не реализовав ни одну из 9 попыток. При этом «Нью-Джерси» один раз сумел отличиться в меньшинстве – забил Нико Хишир. 

Форварды Сидни Кросби, Евгений Малкин и Джейк Генцел провели на льду более 12 минут в численном преимуществе. 

«Девилс», в свою очередь, реализовали 1 попытку большинства из 6. 

 

1 комментарий

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Причина в малоподвижных краях. С них начинается умение растаскивать оборону.
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