«Каролина» выиграла 10-й матч подряд и установила новый клубный рекорд

Теги Каролина Флорида Род Бринд′Амор НХЛ Хоккей

«Каролина» выиграла 10-й матч подряд и установила новый клубный рекорд.

«Харрикейнс» обыграли «Флориду» (4:0) в матче регулярного чемпионата НХЛ

Победная серия команды под руководством Рода Бринд’Амора достигла 10 игр, это новый рекорд клуба. 

Прошлое достижение (9 побед подряд) было установлено в чемпионском сезоне-2005/06 в и повторено в нем же и еще 2 раза (2008/09, 2021/22). 

Рекорд числу игр подряд с очками (16) продолжает обновляться. 

«Каролина» лидирует в Столичном дивизионе с 54 очками в 36 играх.

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