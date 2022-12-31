«Каролина» выиграла 10-й матч подряд и установила новый клубный рекорд.

«Харрикейнс» обыграли «Флориду» (4:0) в матче регулярного чемпионата .

Победная серия команды под руководством Рода Бринд’Амора достигла 10 игр, это новый рекорд клуба.

Прошлое достижение (9 побед подряд) было установлено в чемпионском сезоне-2005/06 в и повторено в нем же и еще 2 раза (2008/09, 2021/22).

Рекорд числу игр подряд с очками (16) продолжает обновляться.

« » лидирует в Столичном дивизионе с 54 очками в 36 играх.