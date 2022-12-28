«Каролина» выиграла 9-й матч подряд и повторила клубный рекорд. «Кейнс» упрочили лидерство в дивизионе

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«Каролина» выиграла 9-й матч подряд и повторила клубный рекорд.

«Харрикейнс» справились с «Чикаго» (3:0) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Антти Раанта сыграл на ноль против бывшего клуба, отразив 24 броска. Шатаут стал для него первым в этом сезоне и 16-м – за карьеру в лиге. 

«Кейнс» повторили клубный рекорд по количеству побед подряд. Он был установлен в чемпионском сезоне-2005/06 в и повторен в нем же и еще 2 раза (2008/09, 2021/22). Шанс побить его будет 30 декабря в игре с «Флоридой». 

Рекорд числу игр подряд с очками (15) обновлен. 

Команда под руководством Рода Бринд’Амора упрочила свое лидерство в Столичном дивизионе с 52 очками в 35 играх. 

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