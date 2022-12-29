Билялов о 2:4 от «Металлурга»: «Ак Барс» проиграл из-за удалений и индивидуальных ошибок»

Теги Ак Барс Металлург Мг КХЛ Тимур Билялов Хоккей

Тимур Билялов подвел итоги матча с «Металлургом» (2:4).

– Трижды пришлось отыгрываться, дважды отыгрались. Какие эмоции по игре?

– Начало было неплохим, потом что-то пошло не так. Соперник задавил, статистика говорит об этом же. Очень много играли в нашей зоне. Удержали счет, не пропустили. Дальше пошел обоюдоострый хоккей. Проиграли из-за удалений и индивидуальных ошибок.

– Остался ли какой-то позитив после матча? В третьем периоде «Металлург» провел менее 2 минут в атаке.

– Они вели в счете, им и не надо было играть в атаке. Позитив в том, что отыгрывались, не бросили играть. Хорошо действовали. Пока нас наказывают за наши индивидуальные ошибки.

– Если вспоминать пропущенные шайбы, то где-то была возможность подтащить?

– Первый гол мог поймать. Второй Голдобин забил с добивания. Еще было два паса на пустые. Любой хороший нападающий должен забивать, один раз даже получилось отбить, но добили.

– Как функциональное состояние команды? Поднагрузили вас в паузу?

– Из последних 5 матчей мы выиграли 4. Нас надо было поднагрузить, поэтому все нормально, работаем. Дальше так же будем работать.

– Зинэтула Хайдярович на посту главного тренера что-то изменил принципиально?

– Ничего такого не изменилось. Работа, работа, работа, – сказал голкипер «Ак Барса».

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1 комментарий

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Руслан Х
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Короче,он не виноват?!…😉
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