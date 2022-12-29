Билялетдинов о возвращении в «Ак Барс»: «Если я уже взялся, значит, буду работать. Мотивации у меня хватит»

Теги Ак Барс Александр Владимирович Бойков Зинэтула Билялетдинов Юрий Бабенко КХЛ Хоккей

Зинэтула Билялетдинов высказался о возвращении на пост главного тренера «Ак Барса».

– Ваше решение возглавить команду было вынужденным. Не совсем понятно, насколько вы мотивированы на эту работу.

– Если я уже взялся, значит, я буду работать – мотивации у меня хватит.

– Вы планируете усиливать тренерский штаб?

– Нет, я думаю, что Юрий Иванович [Бабенко] и Александр Владимирович [Бойков] хорошо работают, с отдачей, с пониманием. Поэтому никаких дополнительных изменений не будет, – сказал главный тренер «Ак Барса».

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5 комментариев

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Иван Павлов
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Огромное уважение к ЗХБ, но его назначение показывает в очередной раз, какой всё же колоссальный кризис тренерских кадров в КХЛ.
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Семен Бабцов
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Что-то мне подсказывает, что это всё таки верный шаг. Никого лучше сейчас просто нет.
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Old gamer
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Верим. Спасибо!!!
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Deutsche Fan
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Да всё уже, хоккей в России как и футбол приказал долго жить. Спасибо и на том, что не приказал пойти умереть.
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Диандерталец
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Одного старпёра уволили, потому что его методы больше не работают, а по другому он не умеет. Зато другого старпёра наняли, который без практики и тоже со старыми идеями, которые всеми изучены и тоже наверняка не работают.
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