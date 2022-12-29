Билялетдинов о возвращении в «Ак Барс»: «Если я уже взялся, значит, буду работать. Мотивации у меня хватит»
Зинэтула Билялетдинов высказался о возвращении на пост главного тренера «Ак Барса».
– Ваше решение возглавить команду было вынужденным. Не совсем понятно, насколько вы мотивированы на эту работу.
– Если я уже взялся, значит, я буду работать – мотивации у меня хватит.
– Вы планируете усиливать тренерский штаб?
– Нет, я думаю, что Юрий Иванович [Бабенко] и Александр Владимирович [Бойков] хорошо работают, с отдачей, с пониманием. Поэтому никаких дополнительных изменений не будет, – сказал главный тренер «Ак Барса».
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