Билялетдинов о возвращении в «Ак Барс»: «Если я уже взялся, значит, буду работать. Мотивации у меня хватит»

Зинэтула Билялетдинов высказался о возвращении на пост главного тренера «Ак Барса».

– Ваше решение возглавить команду было вынужденным. Не совсем понятно, насколько вы мотивированы на эту работу.

– Если я уже взялся, значит, я буду работать – мотивации у меня хватит.

– Вы планируете усиливать тренерский штаб?

– Нет, я думаю, что Юрий Иванович [ ] и Александр Владимирович [Бойков] хорошо работают, с отдачей, с пониманием. Поэтому никаких дополнительных изменений не будет, – сказал главный тренер « ».