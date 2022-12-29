Мозякин о том, что пожелал бы молодым хоккеистам: «Чтобы ребята играли в России и все рекорды, к которым я в свое время шел, были побиты»

пожелал молодым игрокам побить его рекорды.

– В одном из недавних интервью вы сказали, что уходить нужно вовремя. Легенды остаются легендами, на смену приходит молодое поколение ребят, что бы вы пожелали тому же Коле Голдобину?

– Чтобы все эти рекорды, к которым я в свое время шел, были побиты, ребята играли в нашей стране, в . Радовали в первую очередь наших болельщиков, ставили цели и достигали их.

Перспективных, техничных, забивных ребят много – главное без травм и удачи! – сказал бывший нападающий « », а ныне директор по развитию молодежи клуба.