Билялетдинов о возвращении: «Я и не уходил из хоккея – ходил на матчи, наслаждался игрой. Теперь вхожу в ритм, мне нравится»

Теги Ак Барс Металлург Мг Зинэтула Билялетдинов Василий Кошечкин КХЛ Тимур Билялов Хоккей

Зинэтула Билялетдинов подвел итоги первого матча после возвращения на пост главного тренера «Ак Барса».

Казанская команда уступила «Металлургу» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ (2:4). 

– Мне кажется, игра была неплохой, думаю, она всем понравилась – обе команды показали хороший хоккей. К сожалению, мы допустили ряд ошибок, после чего соперник забивал. Есть вопросы, которые нужно исправлять, и мы будем их исправлять. 

– Одна из таких ошибок – это удаления?  

– С такой командой мы получили 8 минут удалений, два удаления они реализовали. Конечно, не должны это допускать.  

– Уже есть понимание, как это исправлять? Через разговоры?

– Будем работать, конечно, это одним днем не исправить. Есть вещи, которые нужно говорить, объяснять, показывать. Есть и по игре вопросы.

– Василий Кошечкин во многом сделал игру сегодня. Вы довольны игрой Тимура Билялова?

– Тимур старался, играл неплохо. Вася – очень сильный и опытный вратарь, он умеет играть такие матчи.

– В третьем периоде «Ак Барс» был активнее и напористее. Сказалось невезение?

– Везет тому, кто везет. Нужно работать, трудиться, правильно играть, и тогда все будет нормально.

– Мы знаем вас как тренера, который умеет работать с защитниками и настраивать оборону. Сегодня было много ошибок от защитников, кколько времени, на ваш взгляд, нужно, чтобы игроки притерлись к вашим требованиям?

– Мы постараемся как можно быстрее это сделать, но это процесс постоянный, одни днем не сделаешь. Будем работать, будем исправляться.

– Вы уже были на скамейке в сезоне, но сегодня работали главным тренером. Какие это эмоции?

– Ну, что я чувствовал? Я готовился к матчу, любой тренер хочет выиграть свой матч. К сожалению, сегодня у меня это не получилось, но эмоции хорошие.

– Почувствовали драйв, который был у вас три года назад?

– Да, я его и в предыдущих матчах уже получал, входил в рабочий кураж. Сегодня тоже кликнуло быстро, и я уже был в рабочем порядке.

– Вы по хоккею соскучились?

– Я и не уходил из хоккея, собственно говоря. Все было по-иному, конечно, было спокойнее. Но я ходил на матчи, наслаждался игрой, хотя и без ощущения ответственности, которое есть сейчас. Теперь вхожу в ритм, мне нравится, – сказал Билялетдинов.

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
rasul5700
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
наконец-то адекватные комментарии от главного тренера, читать приятно.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий