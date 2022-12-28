Билялетдинов о возвращении: «Я и не уходил из хоккея – ходил на матчи, наслаждался игрой. Теперь вхожу в ритм, мне нравится»

подвел итоги первого матча после возвращения на пост главного тренера « ».

Казанская команда уступила « » в матче Фонбет Чемпионата КХЛ (2:4).

– Мне кажется, игра была неплохой, думаю, она всем понравилась – обе команды показали хороший хоккей. К сожалению, мы допустили ряд ошибок, после чего соперник забивал. Есть вопросы, которые нужно исправлять, и мы будем их исправлять.

– Одна из таких ошибок – это удаления?

– С такой командой мы получили 8 минут удалений, два удаления они реализовали. Конечно, не должны это допускать.

– Уже есть понимание, как это исправлять? Через разговоры?

– Будем работать, конечно, это одним днем не исправить. Есть вещи, которые нужно говорить, объяснять, показывать. Есть и по игре вопросы.

– во многом сделал игру сегодня. Вы довольны игрой ?

– Тимур старался, играл неплохо. Вася – очень сильный и опытный вратарь, он умеет играть такие матчи.

– В третьем периоде «Ак Барс» был активнее и напористее. Сказалось невезение?

– Везет тому, кто везет. Нужно работать, трудиться, правильно играть, и тогда все будет нормально.

– Мы знаем вас как тренера, который умеет работать с защитниками и настраивать оборону. Сегодня было много ошибок от защитников, кколько времени, на ваш взгляд, нужно, чтобы игроки притерлись к вашим требованиям?

– Мы постараемся как можно быстрее это сделать, но это процесс постоянный, одни днем не сделаешь. Будем работать, будем исправляться.

– Вы уже были на скамейке в сезоне, но сегодня работали главным тренером. Какие это эмоции?

– Ну, что я чувствовал? Я готовился к матчу, любой тренер хочет выиграть свой матч. К сожалению, сегодня у меня это не получилось, но эмоции хорошие.

– Почувствовали драйв, который был у вас три года назад?

– Да, я его и в предыдущих матчах уже получал, входил в рабочий кураж. Сегодня тоже кликнуло быстро, и я уже был в рабочем порядке.

– Вы по хоккею соскучились?

– Я и не уходил из хоккея, собственно говоря. Все было по-иному, конечно, было спокойнее. Но я ходил на матчи, наслаждался игрой, хотя и без ощущения ответственности, которое есть сейчас. Теперь вхожу в ритм, мне нравится, – сказал Билялетдинов.