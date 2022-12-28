Бабенко о возвращении Билялетдинова: «Многие догадывались, что если с Зинэтулой Хайдяровичем все будет хорошо, если он согласится, то так и произойдет»

прокомментировал возвращение Зинэтулы Билялетдинова на пост главного тренера «Ак Барса».

67-летний специалист возглавил казанскую команду до конца сезона.

– Теперь вы работаете в статусе ассистента главного тренера. Что-то поменялось?

– Самое главное, чтобы в матчах результат оставался положительным.

– Что поменялось с возвращением 5 декабря на тренерский мостик Зинэтулы Билялетдинова?

– Ребята стали аккуратнее относиться ко всему. Уделяем больше внимания деталям, особенно игре в обороне: чем меньше пропускаешь – тем лучше для команды. Чуть-чуть изменился тренировочный процесс, но глобального ничего не произошло.

– Показалось, что немного изменилась стилистика игры в меньшинстве.

– Мы изначально изучаем соперника, стремимся доставить ему максимум неудобств. Неплохо начали сезон по этому компоненту, но в ноябре он немного провалился. Пытаемся вернуться к сентябрьским показателям.

– Для вас было неожиданностью, что назначат на пост главного тренера?

– Здесь все зависело от Зинэтулы Хайдяровича. Думаю, многие догадывались, что если с ним все будет хорошо, если он согласится, то так и произойдет, – сказал тренер « ».

Билл снова в деле! Это его третий заход в «Ак Барс» – пришел сделать то, что не получилось у Знарка