Воробьев о 4:2 с «Ак Барсом»: «Металлург» забил в большинстве и дожал. Командная победа»
Главный тренер «Металлурга» подвел итоги матча с «Ак Барсом» (4:2).
«Первое – очень приятно видеть Зинэтулу Хайдяровича [Билялетдинова] на лавке.
Очень хороший интересный матч, «плей-оффный». В первом периоде мы перебросали соперника, много моментов было, но здорово сыграл Билялов. Во втором периоде игра выровнялась, мы забили в большинстве и дожали. Командная победа: здорово отыграло большинство, меньшинство, да и все ребята, в принципе. Очень солидно. Коля [Голдобин] забил три, набирает обороты. Дай бог, чтобы так продолжалось.
У Дронова травма нижней части тела, как сейчас модно говорить. Будем смотреть, делать МРТ. В пять защитников непросто играть, нападающие должны были помочь. Защитники часто менялись, отмечу работу тренера по защитникам.
Саша [Бурмистров] набирает обороты, он почти месяц катался один, у него было всего полторы тренировки с нами. Мы хотели, чтобы он сыграл в Казани, поэтому поставили на матч с «Трактором», там он нормально сыграл, выиграл много вбрасываний. В этой игре мы тоже часто использовали его на точке, и он помог команде победить», – сказал Илья Воробьев.
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