Воробьев об изменениях в игре Голдобина: «Он поработал, стал полностью включаться»

подвел итоги матча против (2:3 ОТ).

− Мы ожидали, что «Ак Барс» выбежит с запредельным настроем. Пришлось в первом периоде много обороняться, с чем мы справились. Потом игра выровнялась, мы удачно забили. В овертайме у нас был момент, мы не попали, прилетело в обратную сторону.

− Вы видите изменения в игре ?

− Все видят. Он поработал, стал полностью включаться.

− Вы рассматривали вариант, при котором он может уйти?

− Нет, не рассматривал.

− Насколько Григорий Дронов готов функционально?

− Он не катался, но мы протестировали его на скорость, функционал, все было нормально. Поэтому он быстро зашел, хорошо сыграл.

− В третьих периодах «Магнитка» 12-я в лиге по набранным очкам, в чем причина?

− Мы в сентябре несколько раз допускали ошибки в третьих периодах: с «Амуром», «Северсталью», отсюда такая статистика.

− Какое состояние у Андрея Чибисова?

− У него травма, – сказал главный тренер .