Воробьев об изменениях в игре Голдобина: «Он поработал, стал полностью включаться»
Илья Воробьев подвел итоги матча против «Ак Барса» (2:3 ОТ).
− Мы ожидали, что «Ак Барс» выбежит с запредельным настроем. Пришлось в первом периоде много обороняться, с чем мы справились. Потом игра выровнялась, мы удачно забили. В овертайме у нас был момент, мы не попали, прилетело в обратную сторону.
− Вы видите изменения в игре Николая Голдобина?
− Все видят. Он поработал, стал полностью включаться.
− Вы рассматривали вариант, при котором он может уйти?
− Нет, не рассматривал.
− Насколько Григорий Дронов готов функционально?
− Он не катался, но мы протестировали его на скорость, функционал, все было нормально. Поэтому он быстро зашел, хорошо сыграл.
− В третьих периодах «Магнитка» 12-я в лиге по набранным очкам, в чем причина?
− Мы в сентябре несколько раз допускали ошибки в третьих периодах: с «Амуром», «Северсталью», отсюда такая статистика.
− Какое состояние у Андрея Чибисова?
− У него травма, – сказал главный тренер «Металлурга».
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