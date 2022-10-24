Воробьев о победе над «Ак Барсом»: «На жилах выиграли очень хороший матч. Парни наверху здорово сыграли, увидели, что у Дыняка было касание головы»

рассказал о победе над со счетом 2:1.

– Очень плотная, напряженная игра, как и ожидалось. С Казанью играем третий раз, поэтому, думаю, друг друга изучили.

В первом периоде были моменты, во втором пришлось много обороняться, на нас накладывали смены, но все равно мы выиграли по броскам этот период, и моменты были с двух сторон. Думаю, оба вратаря здорово сыграли.

Ну и еще там парни наверху здорово сыграли, когда Дыняк забил. Сергей Мельников, Яков Палей и Клемен Мохорич увидели, что там было касание головы, передали нам.

Гол отменили, потом в большинстве мы здорово реализовали и на жилах выиграли очень хороший матч.

– Пятничный и сегодняшний матч как контрастный душ. Там получилось сыграть лихо, уверенно, в своей манере. Сегодня насколько тяжело было перестраиваться на совсем другую, оборонительную игру соперника?

– Мы играли уже до этого, знали, что нам предстоит.

Там у нас первый период получился фантастический, мы забили все, что у нас было, еще большинство было, поэтому там была игра решена где-то после первого периода. Здесь – понятно, что нас ожидал совсем другой соперник и другая игра.

– Два матча напряженных с «Ак Барсом» за короткий отрезок сильно истощили команду? Может чувство эмоциональной усталости накопилось?

– Знаете, у нас практически каждый матч в этом месяце – дерби. Это и «Авангард», «Трактор», «Ак Барс», с «Барысом» мы много играли в плей-офф, это все наши конкуренты по Востоку.

Календарь у всех в этом году напряженный, естественно, что ребята из себя выжимают. Пока справляемся.

– Вы отметили помощь от видеоассистентов сверху, но вы не сразу решили взять запрос, было совещание. Расскажите, что обсуждали в этот момент, ждали пока они вам сообщат?

– Да, ребята сверху смотрели, просматривали камеру, поэтому взяли не сразу.

– Расскажите, как состояние Фисенко, Карри, Чибисова?

– Чибисов еще не тренировался вообще. Фисенко и Карри восстанавливаются, но это займет еще время.

– По Чибисову: это последствия того столкновения в Казани?

– Конечно. Он ушел и больше не играл, – сказал главный тренер .