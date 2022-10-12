Воробьев о 4:1 с «Ак Барсом»: «Мы захватили инициативу, больше играли в атаке – в наш хоккей»

прокомментировал победу в матче против (4:1).

«Качественная игра с нашей стороны. Здорово сыграли первый период. Комбинационно, думаю, зрителям понравилось. Забили хорошие голы.

Во втором пришлось обороняться, соперник накладывал смены, но мы с честью справились и забили на контратаке. В третьем сыграли по счету.

Завтра у нашего президента день рождения, теперь можно будет нормально поздравить! Очень ребята старались сегодня, очень нацелены, и в обороне тоже были хороши. Сегодня мы захватили инициативу, больше играли в атаке – в наш хоккей, в этом разница.

Лайпсик? Он пропустил матч из-за ротации, у нас 15 нападающих», – сказал главный тренер .