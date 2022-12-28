Гендиректор «ЗаряДа» о 2022-м: «Экспорт сместился в сторону Азии – Турция, ОАЭ, Иран. Заставляем играть в хоккей тех, кто раньше об этом даже не думал»

Генеральный директор компании «ЗаряД», производящей клюшки, подвел итоги 2022 года.

«Ситуация изменилась, но среди партнеров остались те страны, которые доверяют нам и по-прежнему приобретают наши продукты.

Экспорт остался, но сместился в сторону азиатских государств – Турция, ОАЭ, Иран, а также это страны СНГ и Швейцария. Развиваем новые рынки и заставляем играть в хоккей тех, кто раньше об этом даже не думал.

У нас были небольшие сложности с поставками зарубежных материалов, лаков и связующих. Но их доля в нашем продукте мала, около 5%. Нам удалось достигнуть 95% степени локализации сырья», – сказал Артур Константинов.