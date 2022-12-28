Гендиректор «ЗаряДа» о 2022-м: «Экспорт сместился в сторону Азии – Турция, ОАЭ, Иран. Заставляем играть в хоккей тех, кто раньше об этом даже не думал»

Теги бизнес КХЛ Хоккей

Генеральный директор компании «ЗаряД», производящей клюшки, подвел итоги 2022 года. 

«Ситуация изменилась, но среди партнеров остались те страны, которые доверяют нам и по-прежнему приобретают наши продукты.

Экспорт остался, но сместился в сторону азиатских государств – Турция, ОАЭ, Иран, а также это страны СНГ и Швейцария. Развиваем новые рынки и заставляем играть в хоккей тех, кто раньше об этом даже не думал.

У нас были небольшие сложности с поставками зарубежных материалов, лаков и связующих. Но их доля в нашем продукте мала, около 5%. Нам удалось достигнуть 95% степени локализации сырья», – сказал Артур Константинов.

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1 комментарий

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