Крылов поздравил Дюкова с 55-летием: «Развитие футбола и хоккея набирает обороты под вашим руководством. Желаю вам сил для реализации смелых проектов»

поздравил Александра Дюкова с днем рождения.

Сегодня, 13 декабря, председателю правления и генеральному директору ПАО «Газпром нефть», президенту Российского футбольного союза исполнилось 55 лет.

«Уважаемый Александр Валерьевич! В этом сезоне мы выполнили главное обещание, которое дали четыре года назад: «Авангард» вернулся домой. Непростая для всех командировка длиной в четыре года завершилась, «ястребы» вновь выступают в Омске – и каждый матч собирает больше 11 000 зрителей на трибунах.

Омск получил ультрасовременную , поддержку одного из самых продвинутых брендов в спортивном маркетинге – бренда G-Drive, а омичи могут наслаждаться не только игрой своей любимой команды, но и концертами, соревнованиями в других видах спорта и мероприятиями, которые будут регулярно проводиться уже со следующего сезона.

Все это было бы невозможно без вашей поддержки и помощи. Внимание, с которым вы отнеслись к этому непростому проекту, позволило нам не только вернуть «ястребов» в родной для них город, но и в кратчайшие сроки подарить Омску новый центр притяжения, который, я верю, будет вдохновлять омичей стремиться к большему. Спасибо вам за это.

Развитие российского футбола и хоккея на всех уровнях, от детского до профессионального, набирает обороты под вашим руководством – и с таким отношением новые звезды должны зажигаться все чаще. Желаю вам крепкого здоровья, верного окружения и сил для реализации самых смелых проектов, которых, знаю, впереди еще немало. С днем рождения!» – сказал председатель совета директоров .

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