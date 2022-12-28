Генменеджер «Авангарда» о составе: «Всех удержать не удастся. Но тех, кто приносит пользу команде, мы будем стремиться сохранить»

Теги Авангард Рашид Хабибулин КХЛ Чемпионат.com Хоккей

Генеральный менеджер «Авангарда» заявил, что клубу не удастся сохранить нынешний состав. 

«Идут ли переговоры с кем-то из игроков по поводу контрактов на следующий сезон? Я думаю, говорить об этом рано. Мы ведем разговор с несколькими ребятами. Думаю, что в январе процесс потихонечку пойдет. Здесь пока рано говорить.

Я надеюсь, что костяк, тех ребят, которые будут представлять для нас интерес – а это достаточно большой процент – мы оставим. Опять же, надо будет исходить из финансовых возможностей. Потолок работает.

К сожалению, я сразу скажу: всех нам удержать не удастся. Но основу ребят, тех, кто приносит пользу команде, мы будем стремиться сохранить. Тем более что есть ребята, которые смотрят за океан. Надо еще с ними говорить», – сказал Рашид Хабибулин. 

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