Генменеджер «Авангарда» о составе: «Всех удержать не удастся. Но тех, кто приносит пользу команде, мы будем стремиться сохранить»

Генеральный менеджер « » заявил, что клубу не удастся сохранить нынешний состав.

«Идут ли переговоры с кем-то из игроков по поводу контрактов на следующий сезон? Я думаю, говорить об этом рано. Мы ведем разговор с несколькими ребятами. Думаю, что в январе процесс потихонечку пойдет. Здесь пока рано говорить.

Я надеюсь, что костяк, тех ребят, которые будут представлять для нас интерес – а это достаточно большой процент – мы оставим. Опять же, надо будет исходить из финансовых возможностей. Потолок работает.

К сожалению, я сразу скажу: всех нам удержать не удастся. Но основу ребят, тех, кто приносит пользу команде, мы будем стремиться сохранить. Тем более что есть ребята, которые смотрят за океан. Надо еще с ними говорить», – сказал Рашид Хабибулин.