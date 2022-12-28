Хабибулин о продлении Буше: «В условиях сокращения лимита важно сохранить одного из лидеров. Связка с Найтом принесет Омску еще немало побед, надеемся»
Генменеджер «Авангарда» высказался о продлении контракта с форвардом Ридом Буше.
Сегодня клуб официально объявил о подписании нового соглашения с 29-летним американцем на сезон-2023/24.
«Для нашего клуба было крайне важно сохранить на следующий сезон одного из лидеров команды. В условиях сокращения лимита на легионеров – в особенности.
Буше был лидером «Авангарда» в дебютный чемпионский сезон, остается им и после возвращения команды в Омск.
Всегда нацелен на ворота, смело идет в борьбу, все эти качества вместе с высокой результативностью ценятся в плей-офф. Мы рады сохранить связку Найт – Буше на сезон-2023/24, надеемся, она принесет Омску еще немало побед», – сказал Рашид Хабибулин.
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