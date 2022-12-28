Генменеджер «Авангарда» заявил, что 90% руководителей клубов КХЛ скажут, что сокращение лимита – это неправильно. Кравец ответил, что 99% промолчат

Теги Авангард Рашид Хабибулин КХЛ Михаил Кравец лимит на легионеров Матч ТВ Хоккей

Генеральный менеджер «Авангарда» негативно отозвался о сокращении лимита на легионеров. 

Министерство спорта РФ утвердило сокращение лимита в лиге с 1 августа 2023 года с пяти до трех иностранцев в заявке команды на матч.

– Правда ли, что иностранцы попросят больше денег после того, как число легионеров будет сокращено с пяти до трех?

– Финансовые запросы вырастут не только у иностранцев, а у всех хоккеистов – это 100%. Отношение у меня к этому однозначно негативное. Пять легионеров на клуб – самый оптимальный вариант. Я вообще не знаю, чья это идея и кто ее двигает.

Но если провести опрос среди руководителей клубов КХЛ – тех людей, кто непосредственно работает – 90% скажут, что это абсолютно неправильно, – сказал Рашид Хабибулин. 

– Нет, не так. Один скажет «неправильно», а 99% промолчат, – добавил главный тренер омской команды Михаил Кравец.

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6 комментариев

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Ми Ша
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Из-за того что все молчат и боятся сделать и сказать что думают вот поэтому и живём как нищеброды
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A. Kolchak
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Ответ Фёдор Кузнецов
У Кравеца проблемы с процентами, если один скажет "неправильно", а другие промолчат то будет не 99%, а меньше, в КХЛ 22 клуба если 1 скажет, а 21 промолчит то промолчит где-то 95-96%
Офигеть ты умный.
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Ковид 07.10.52
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Холопы - они такие...молчаливые...только лизать могут...
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eld_14
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Ответ Bashibuzuck
Согласен с Кравецом, молчание у нас в крови😒
Товарищ, вам прямая дорога в Нюрнберг
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Фёдор Кузнецов
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У Кравеца проблемы с процентами, если один скажет "неправильно", а другие промолчат то будет не 99%, а меньше, в КХЛ 22 клуба если 1 скажет, а 21 промолчит то промолчит где-то 95-96%
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-5
-5
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Bashibuzuck
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Согласен с Кравецом, молчание у нас в крови😒
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-1
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