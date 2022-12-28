Генменеджер «Авангарда» заявил, что 90% руководителей клубов КХЛ скажут, что сокращение лимита – это неправильно. Кравец ответил, что 99% промолчат

Генеральный менеджер « » негативно отозвался о сокращении лимита на легионеров.

Министерство спорта РФ утвердило сокращение лимита в лиге с 1 августа 2023 года с пяти до трех иностранцев в заявке команды на матч.

– Правда ли, что иностранцы попросят больше денег после того, как число легионеров будет сокращено с пяти до трех?

– Финансовые запросы вырастут не только у иностранцев, а у всех хоккеистов – это 100%. Отношение у меня к этому однозначно негативное. Пять легионеров на клуб – самый оптимальный вариант. Я вообще не знаю, чья это идея и кто ее двигает.

Но если провести опрос среди руководителей клубов – тех людей, кто непосредственно работает – 90% скажут, что это абсолютно неправильно, – сказал Рашид Хабибулин.

– Нет, не так. Один скажет «неправильно», а 99% промолчат, – добавил главный тренер омской команды .