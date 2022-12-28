Генменеджер «Авангарда» об обмене Яроша: «Практически договорились, что к нам перейдет Спрул, но я подзатянул резину. Пытались с Минском пообщаться по поводу Душака»

Генеральный менеджер « » объяснил обмен .

Омский клуб обменял словацкого хоккеиста на защитника ЦСКА Дмитрия Алексеева.

«Причина обмена Яроша – это его личное желание, определенные семейные обстоятельства. Мы параллельно занимались поиском праворукого защитника, практически договорились, что к нам перейдет игрок. Я не буду скрывать: фамилия этого игрока – .

Но в самый последний момент у китайцев случились непредвиденные обстоятельства: травмировались пару ребят, один улетел по семейным обстоятельствам, и наша сделка буквально за сутки сорвалась.

Мы пытались с пообщаться по поводу . Но, к сожалению, они выставили достаточно большой ценник за него, и разговор на этом закрылся. Что касается Спроула, тут, наверное, я немножко неоперативно сработал. Надо было пошустрее все это делать, я немножко подзатянул резину, и получилось, как получилось», – сказал Рашид Хабибулин.