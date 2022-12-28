Андрей Коваленко о неудачах «Спартака»: «Победная серия при Гришине была на багаже Миронова. За месяц-два эмоции от смены тренера исчезают»
Андрей Коваленко высказался о неудачной серии «Спартака» из 5 поражений подряд.
– Сразу после увольнения Бориса Миронова поддержал в прессе этого специалиста. На мой взгляд, его отставка была поспешной, поскольку он получал мало поддержки от менеджеров и селекционеров, из-за чего у состава красно-белых не просматривалось ни баланса, ни идеи.
Но пришел новый тренер, начались победы – и все в какой-то непонятной эйфории о Миронове забыли. Считаю, напрасно.
– Почему?
– В свои игровые годы не раз сталкивался с увольнениями тренеров. И очень часто качество их работы подтверждалось в том числе сразу после отставок. Если команда правильно подготовлена, то с новым тренером в эмоциональном плане она перегружается, гайки откручиваются – и практически всегда выстреливает.
Поэтому победная серия при Игоре Гришине, как мне кажется, была именно на багаже Миронова. Но проходит месяц-два, эмоции исчезают, и мы видим работу уже нового специалиста. Возможно, отсюда новый спад и серия из пяти поражений, – сказал олимпийский чемпион.
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