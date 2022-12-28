Андрей Коваленко о неудачах «Спартака»: «Победная серия при Гришине была на багаже Миронова. За месяц-два эмоции от смены тренера исчезают»

высказался о неудачной серии « » из 5 поражений подряд.

– Сразу после увольнения поддержал в прессе этого специалиста. На мой взгляд, его отставка была поспешной, поскольку он получал мало поддержки от менеджеров и селекционеров, из-за чего у состава красно-белых не просматривалось ни баланса, ни идеи.

Но пришел новый тренер, начались победы – и все в какой-то непонятной эйфории о Миронове забыли. Считаю, напрасно.

– Почему?

– В свои игровые годы не раз сталкивался с увольнениями тренеров. И очень часто качество их работы подтверждалось в том числе сразу после отставок. Если команда правильно подготовлена, то с новым тренером в эмоциональном плане она перегружается, гайки откручиваются – и практически всегда выстреливает.

Поэтому победная серия при Игоре Гришине, как мне кажется, была именно на багаже Миронова. Но проходит месяц-два, эмоции исчезают, и мы видим работу уже нового специалиста. Возможно, отсюда новый спад и серия из пяти поражений, – сказал олимпийский чемпион.