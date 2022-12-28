Андрей Коваленко о неудачах «Спартака»: «Победная серия при Гришине была на багаже Миронова. За месяц-два эмоции от смены тренера исчезают»

Теги Спартак Андрей Коваленко Борис Миронов КХЛ Игорь Гришин Хоккей

Андрей Коваленко высказался о неудачной серии «Спартака» из 5 поражений подряд. 

– Сразу после увольнения Бориса Миронова поддержал в прессе этого специалиста. На мой взгляд, его отставка была поспешной, поскольку он получал мало поддержки от менеджеров и селекционеров, из-за чего у состава красно-белых не просматривалось ни баланса, ни идеи.

Но пришел новый тренер, начались победы – и все в какой-то непонятной эйфории о Миронове забыли. Считаю, напрасно. 

– Почему?

– В свои игровые годы не раз сталкивался с увольнениями тренеров. И очень часто качество их работы подтверждалось в том числе сразу после отставок. Если команда правильно подготовлена, то с новым тренером в эмоциональном плане она перегружается, гайки откручиваются – и  практически всегда выстреливает.

Поэтому победная серия при Игоре Гришине, как мне кажется, была именно на багаже Миронова. Но проходит месяц-два, эмоции исчезают, и мы видим работу уже нового специалиста. Возможно, отсюда новый спад и серия из пяти поражений, – сказал олимпийский чемпион. 

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
viktorpavlov70
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Глубокомысленная гипотеза. Может для начала просто посмотреть уровень соперников, которым уступил Спартак в последних пяти матчах? Может быть нынешнее положение Спартака в таблице и есть настоящий багаж Миронова, а не восемь побед в девяти матчах, одержанных уже без него? В отличии от того же Гришина Спартак Миронова играл в унылый хоккей, не приносящий ни удовлетворения, ни результата.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий