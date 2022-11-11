Андрей Коваленко об отставке Миронова: «Все повесили на тренера, к менеджменту «Спартака» есть вопросы. Такого отношения Борис не заслужил»

считает, что Борис Миронов не заслуживал увольнения из .

– Честно скажу, вчерашнее увольнение из «Спартака» вызывает большие вопросы. Не понаслышке знаю, как Борис вкладывался в свою работу, какие внутренние проблемы исправлял и планировал исправить. В конце концов Миронов – это не парень с улицы, а прославленный хоккеист, который провел много матчей за сборную России и клубные команды. На мой взгляд, такого отношения Борис не заслужил.

– Но у «Спартака» – шестиматчевая серия поражений...

– Этот чемпионат – очень насыщенный, пауз нет, поэтому у любой команды неизбежны спады. Что уж говорить о «Спартаке», летняя селекция которого и комплектация в целом вызывают сомнения.

– Какие?

– Посмотрите на состав команды, в ней лучший снайпер – Заседа, который не проходил в состав «Амура». Много обсуждался летний обмен перспективного защитника Никишина на большую группу молодых игроков СКА. Но как показал чемпионат, этот обмен не был продуманным для красно-белых, тренерский штаб не получил точечного усиления именно на те позиции, которые виделись вакантными.

Владелец много делает для клуба, но есть вопросы именно к менеджменту.

– Кто основной виновник скромных результатов нынешнего «Спартака»?

– В том-то и дело, что трудно найти адресата. После ухода из менеджмента в клубе, на мой взгляд, не осталось каких-то знаковых имен, он оказался в тени, ответственность размыта.

Тот же Жамнов в свое время дал в «Спартаке» карт-бланш Олегу Знарку, скоропалительных решений даже после поражений не принимал, брал ответственность на себя. А сейчас все повесили на тренера. Это, как мне кажется, не совсем профессионально и справедливо, – сказал олимпийский чемпион.