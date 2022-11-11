Андрей Коваленко об отставке Миронова: «Все повесили на тренера, к менеджменту «Спартака» есть вопросы. Такого отношения Борис не заслужил»

Теги Спартак Андрей Коваленко Алексей Жамнов Борис Миронов КХЛ Матвей Заседа Александр Никишин Хоккей

Андрей Коваленко считает, что Борис Миронов не заслуживал увольнения из «Спартака»

– Честно скажу, вчерашнее увольнение Бориса Миронова из «Спартака» вызывает большие вопросы. Не понаслышке знаю, как Борис вкладывался в свою работу, какие внутренние проблемы исправлял и планировал исправить. В конце концов Миронов – это не парень с улицы, а прославленный хоккеист, который провел много матчей за сборную России и клубные команды. На мой взгляд, такого отношения Борис не заслужил.

– Но у «Спартака» – шестиматчевая серия поражений...

– Этот чемпионат – очень насыщенный, пауз нет, поэтому у любой команды неизбежны спады. Что уж говорить о «Спартаке», летняя селекция которого и комплектация в целом вызывают сомнения.

– Какие?

– Посмотрите на состав команды, в ней лучший снайпер – Заседа, который не проходил в состав «Амура». Много обсуждался летний обмен перспективного защитника Никишина на большую группу молодых игроков СКА. Но как показал чемпионат, этот обмен не был продуманным для красно-белых, тренерский штаб не получил точечного усиления именно на те позиции, которые виделись вакантными. 

Владелец много делает для клуба, но есть вопросы именно к менеджменту.

– Кто основной виновник скромных результатов нынешнего «Спартака»?

– В том-то и дело, что трудно найти адресата. После ухода из менеджмента Алексея Жамнова в клубе, на мой взгляд, не осталось каких-то знаковых имен, он оказался в тени, ответственность размыта.

Тот же Жамнов в свое время дал в «Спартаке» карт-бланш Олегу Знарку, скоропалительных решений даже после поражений не принимал, брал ответственность на себя. А сейчас все повесили на тренера. Это, как мне кажется, не совсем профессионально и справедливо, – сказал олимпийский чемпион. 

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