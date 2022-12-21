«Каролина» сместила «Нью-Джерси» с 1-го места в дивизионе, выиграв очный матч. У «Кейнс» 6 побед подряд, у «Девилс» – 6 поражений

« » сместила «Нью-Джерси» с 1-го места в дивизионе, выиграв очный матч.

«Харрикейнс» взяли верх над «Девилс» (4:1) в матче регулярного чемпионата .

Клуб из Роли продлил победную серию до 6 матчей, серию игр с очками – до 12 (10 побед и 2 поражения в овертайме).

У «Кейнс» стало 46 очков в 32 матчах, они вышли на 1-е место в Столичном дивизионе.

« » (44 очка в 32 играх) потерпел 6-е поражение подряд и впервые с 5 ноября уступил лидерство в дивизионе.