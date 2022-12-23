«Каролина» повторила рекорд клуба по числу игр с очками подряд (13). У команды 11 побед на отрезке
«Каролина» повторила клубный рекорд по числу игр подряд без поражений в основное время.
Сегодня «Харрикейнс» обыграли «Питтсбург» (4:3 ОТ) и набрали очки в 13-м матче подряд. У команды 11 побед и 2 поражения в овертайме на этом отрезке.
Это повторение клубного рекорда по продолжительности серии игр с очками. Ранее у «ураганов» дважды было 9-0-4 (2016/17 и 2020/21).
«Каролина» лидирует в Столичном дивизионе с 48 очками в 33 играх. Текущая победная серия в регулярном чемпионате НХЛ – 7 матчей.
Отметим, что «Кейнс» сейчас играют без форварда Себастьяна Ахо (11+16 в 26 матчах), пропустившего 7 игр подряд из-за травмы нижней части тела.
Его возвращение может состояться в матче против «Филадельфии» в пятницу.
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