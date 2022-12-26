Игорь Гришин: «Локомотив» строг в обороне и остро атакует, нужно рисковать. «Спартак» много моментов создать не смог»
Главный тренер «Спартака» Игорь Гришин подвел итоги матча с «Локомотивом» (1:2).
– Поздравляю «Локомотив» и болельщиков этой команды с заслуженной победой. Очень организованная команда у соперника, против него всего тяжело играть.
Сегодня нам не удалось показать в атаке, что планировали и тренировали. «Локомотив» строго играет в обороне и очень остро атакует. Чтобы преодолевать оборону ярославцев, нужно делать определенные вещи. Контроль шайбы по периметру ничего не дает. Нужно идти рисковать и обыгрывать соперника. К сожалению, у нас этого не получилось.
Да, мы провели время в зоне атаки, но большого количества моментов не смогли создать.
– С чем связан выбор вратаря?
– Несколько причин. Мы планировали задействовать Красикова сегодня. Он не играл после перерыва. У Рибара не очень хорошее состояние, небольшой дискомфорт он испытывает. Мы дали ему возможность отдохнуть и подготовиться к следующему матчу, – сказал тренер.
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