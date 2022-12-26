Игорь Гришин: «Локомотив» строг в обороне и остро атакует, нужно рисковать. «Спартак» много моментов создать не смог»

Теги Локомотив Спартак КХЛ Алексей Красиков Патрик Рыбар Игорь Гришин Хоккей

Главный тренер «Спартака» Игорь Гришин подвел итоги матча с «Локомотивом» (1:2).

– Поздравляю «Локомотив» и болельщиков этой команды с заслуженной победой. Очень организованная команда у соперника, против него всего тяжело играть.

Сегодня нам не удалось показать в атаке, что планировали и тренировали. «Локомотив» строго играет в обороне и очень остро атакует. Чтобы преодолевать оборону ярославцев, нужно делать определенные вещи. Контроль шайбы по периметру ничего не дает. Нужно идти рисковать и обыгрывать соперника. К сожалению, у нас этого не получилось.

Да, мы провели время в зоне атаки, но большого количества моментов не смогли создать.

– С чем связан выбор вратаря?

– Несколько причин. Мы планировали задействовать Красикова сегодня. Он не играл после перерыва. У Рибара не очень хорошее состояние, небольшой дискомфорт он испытывает. Мы дали ему возможность отдохнуть и подготовиться к следующему матчу, – сказал тренер.

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2 комментария

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Uriah Heep
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Пошла лирика.
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Огюст
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Матч был трудным для игроков , смотрящимся для болельщиков ! Локомотив молодцы победили ! Выделю по игроку с каждой команды - Никулина из Локомотива за дубль и Красикова из Спартака , его вины нет в поражении Спартака !
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