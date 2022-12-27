Юрий Карандин: «С сентября читаю, что «Салават» вот-вот кого-то купит, но воз и ныне там. Клуб никого не приобретает и словно бы спит»
Юрий Карандин высказался о селекционной работе «Салавата».
27 декабря в Фонбет Чемпионате КХЛ закрывается трансферное окно.
– От кого ждете трансферных подвигов?
– Для меня главная загадка – Уфа. Один из самых больших клубов Восточной конференции весь сезон ведет себя как команды нашего региона – «Сибирь», «Амур» и «Адмирал», которые совсем рядом с бюджетным минимумом и не могут позволить себе ничего лишнего.
В газетах начиная с сентября читаю, что вот-вот Уфа кого-то купит. Но воз и ныне там – клуб в отличие от конкурентов по Востоку никого не приобретает и словно бы спит. Не знаю, может, так мотивируют молодежь «Салавата», которая уже прыгнула выше головы и занимает в общем-то не свое место в турнирной таблице. Другого объяснения уфимской пассивности у меня нет.
– Ваш прогноз – 27 декабря «Салават» все-таки проснется?
– Не будем гадать. Но если усиления не будет, то мне хотелось бы, чтобы наша «Сибирь» в первом раунде плей-офф вышла именно на «Салават». Считаю, что в этой серии шансы будут равны – и мы сможем рассчитывать впервые за несколько лет увидеть нашу «Сибирь» во втором раунде, – сказал почетный вице-президент ФХР, экс-глава региона «Сибирь – Дальний Восток».
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