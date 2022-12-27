Юрий Карандин: «С сентября читаю, что «Салават» вот-вот кого-то купит, но воз и ныне там. Клуб никого не приобретает и словно бы спит»

Теги Салават Юлаев Сибирь КХЛ Юрий Карандин Хоккей

Юрий Карандин высказался о селекционной работе «Салавата».

27 декабря в Фонбет Чемпионате КХЛ закрывается трансферное окно.

– От кого ждете трансферных подвигов?

– Для меня главная загадка – Уфа. Один из самых больших клубов Восточной конференции весь сезон ведет себя как команды нашего региона – «Сибирь», «Амур» и «Адмирал», которые совсем рядом с бюджетным минимумом и не могут позволить себе ничего лишнего.

В газетах начиная с сентября читаю, что вот-вот Уфа кого-то купит. Но воз и ныне там – клуб в отличие от конкурентов по Востоку никого не приобретает и словно бы спит. Не знаю, может, так мотивируют молодежь «Салавата», которая уже прыгнула выше головы и занимает в общем-то не свое место в турнирной таблице. Другого объяснения уфимской пассивности у меня нет.

– Ваш прогноз – 27 декабря «Салават» все-таки проснется?

– Не будем гадать. Но если усиления не будет, то мне хотелось бы, чтобы наша «Сибирь» в первом раунде плей-офф вышла именно на «Салават». Считаю, что в этой серии шансы будут равны – и мы сможем рассчитывать впервые за несколько лет увидеть нашу «Сибирь» во втором раунде, – сказал почетный вице-президент ФХР, экс-глава региона «Сибирь – Дальний Восток».

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1 комментарий

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позор не адекватам
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Интересный факт, Карандина волнуют дела СЮ, а нашего главы не волнуют!😃
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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