Кадейкин на вопрос о том, готов ли рассматривать варианты в НХЛ: «Воздух гонять нет смысла, надо смотреть по предложениям»
Александр Кадейкин высказался касательно возможного отъезда в НХЛ.
– Вам скоро 30. Это много для хоккеиста или нет?
– У всех по-разному – у кого-то хорошо, у кого-то нет. Я сам недавно думал об этом, и у меня такое ощущение, как будто все только начинается. Потому что много времени потерял по разным причинам в начале хоккейного пути. Сейчас силы как будто только начинают прогружаться, начинаю себя реализовывать – такие внутренние ощущения.
– В этом контексте что вы думаете про НХЛ? Готовы ли рассматривать варианты оттуда?
– Очень много вопросов на эту тему каждый год, а от этого ничего не меняется. Надо смотреть по предложениям, а воздух гонять нет смысла. Готов рассмотреть, не готов…
Но, если нет предложений, можно сколько угодно из пустого в порожнее. Давайте более конкретно подходить к этому вопросу, – сказал нападающий «Салавата Юлаева».
Комментарии