Кадейкин на вопрос о том, готов ли рассматривать варианты в НХЛ: «Воздух гонять нет смысла, надо смотреть по предложениям»

высказался касательно возможного отъезда в .

– Вам скоро 30. Это много для хоккеиста или нет?

– У всех по-разному – у кого-то хорошо, у кого-то нет. Я сам недавно думал об этом, и у меня такое ощущение, как будто все только начинается. Потому что много времени потерял по разным причинам в начале хоккейного пути. Сейчас силы как будто только начинают прогружаться, начинаю себя реализовывать – такие внутренние ощущения.

– В этом контексте что вы думаете про НХЛ? Готовы ли рассматривать варианты оттуда?

– Очень много вопросов на эту тему каждый год, а от этого ничего не меняется. Надо смотреть по предложениям, а воздух гонять нет смысла. Готов рассмотреть, не готов…

Но, если нет предложений, можно сколько угодно из пустого в порожнее. Давайте более конкретно подходить к этому вопросу, – сказал нападающий « ».