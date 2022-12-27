Матчи первого дня МЧМ-2023 посетили более 26 тысяч болельщиков. На игре Чехии и Канады присутствовали 10030 зрителей
Матчи первого дня молодежного чемпионата мира посетили более 26 тысяч человек.
Всего на играх присутствовали 26696 зрителей.
Самым посещаемым матчем 26 декабря стала игра сборных Чехии и Канады (5:2). На ней присутствовали 10030 болельщиков.
Игру между Швецией и Австрией (11:0) посетили 7274 зрителя, матч команд Латвии и США (2:5) – 4927, Финляндии и Швейцарии (2:3) – 4465.
МЧМ-2023 стартовал 26 декабря в Галифаксе и Монктоне. Изначально турнир должен был пройти в Новосибирске и Омске, но в итоге был перенесен в Канаду.
Сборная России отстранена от участия.
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