Кравец про обмен Яроша: «Когда долго работаешь с игроком, не всегда радует его обмен. Это вынужденно»
Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец прокомментировал обмен Кристиана Яроша.
Защитник перешел в ЦСКА, а к команде из Омска присоединился Дмитрий Алексеев, также играющий в обороне.
– Наверное, как всегда, когда долгое время проводишь с игроком, не всегда радует, что его куда-то меняют. Но так складывается ситуация для нашей команды.
Это, я считаю, правильный ход, и это вынужденно для того, чтобы мы могли какие-то позиции за счет этого трейда улучшить. Ярошу удачи, хорошей игры. У нас другие ребята, надо им помогать расти.
– Где будет играть Алексеев?
– На тренировках все довольны, как он себя проявил. И вообще отзывы по нему очень хорошие. Будем надеяться, что мы дадим ему возможность сыграть за нас, потому что в ВХЛ очень большой перерыв. Увидим, как будет дальше.
– Яроша поменяли, чтобы освободить позицию легионера?
– Это, опять же, вопрос к генеральному менеджеру, поэтому я затрудняюсь вам ответить. Конечно, нам не хватает каких-то игроков – возможно, что такое и будет, – сказал тренер.
6 комментариев