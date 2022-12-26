Мирошниченко о 1-м голе в КХЛ: «Эмоции непередаваемые! Вообще взрыв был, когда увидел шайбу за ленточкой»

Форвард « » рассказал о чувствах после гола « » (5:2).

– Эмоции от первого гола в КХЛ непередаваемые! Когда увидел эту шайбу за ленточкой, вообще взрыв был. И партнеры были рады, не описать просто все это!

– Не очень удобно было бросать в том моменте?

– Неудобно мне – неудобно вратарю. Он и первый гол пропустил над ловушкой, я постарался бросить туда же, и, наверное, неожиданный для него бросок получился. Ну и залетела.

Конечно, немного напрягало, что моменты есть, а забить не мог. И хорошие ведь моменты были, «в ноль» два раза выходил. Так что это долгожданный гол.

Думаю, можно уже сказать, что я адаптировался в КХЛ. Наверное, зарабатываю тренерское доверие, поэтому с каждым матчем все больше играю, – сказал 18-летний хоккеист.

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