Морозов о дебютном голе Мирошниченко в КХЛ: «Вдохновляющий пример силы воли и любви к хоккею»
Президент КХЛ Алексей Морозов поздравил форварда «Авангарда» Ивана Мирошниченко.
18-летний игрок, боровшийся с лимфомой Ходжкина, поразил ворота «Барыса» (5:2).
«Поздравляю Ивана с первой шайбой в Континентальной хоккейной лиге и желаю ему новых успехов!
Мирошниченко – один из самых талантливых игроков своего поколения, за ним будущее нашего хоккея.
А его возвращение на лед после болезни в очередной раз доказывает, что в спорте нет ничего невозможного. Это очень вдохновляющий пример силы воли и любви к хоккею», – отметил глава организации.
3 комментария