Морозов о дебютном голе Мирошниченко в КХЛ: «Вдохновляющий пример силы воли и любви к хоккею»

Теги Авангард Алексей Морозов КХЛ Барыс Р-Спорт Иван Мирошниченко Хоккей

Президент КХЛ Алексей Морозов поздравил форварда «Авангарда» Ивана Мирошниченко.

18-летний игрок, боровшийся с лимфомой Ходжкина, поразил ворота «Барыса» (5:2).

«Поздравляю Ивана с первой шайбой в Континентальной хоккейной лиге и желаю ему новых успехов!

Мирошниченко – один из самых талантливых игроков своего поколения, за ним будущее нашего хоккея.

А его возвращение на лед после болезни в очередной раз доказывает, что в спорте нет ничего невозможного. Это очень вдохновляющий пример силы воли и любви к хоккею», – отметил глава организации.

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3 комментария

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AlexPro2015
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Проспект Вашингтона, за ним следят очень внимательно
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Brazil Barys
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Дырякину забить не архи сложная задача.кто только не открывал свой лицевой счёт за счёт Барыса ведомого физруком.
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Александр Маслов
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Ваня молодец, играет в свои 18 лет в КХЛ, и матч от матча ,он будет только сильней, если все сложиться, это будущее нашего хоккея.
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