Морозов о дебютном голе Мирошниченко в КХЛ: «Вдохновляющий пример силы воли и любви к хоккею»

Президент КХЛ Алексей Морозов поздравил форварда « » .

18-летний игрок, боровшийся с лимфомой Ходжкина, поразил ворота « » (5:2).

«Поздравляю Ивана с первой шайбой в Континентальной хоккейной лиге и желаю ему новых успехов!

Мирошниченко – один из самых талантливых игроков своего поколения, за ним будущее нашего хоккея.

А его возвращение на лед после болезни в очередной раз доказывает, что в спорте нет ничего невозможного. Это очень вдохновляющий пример силы воли и любви к хоккею», – отметил глава организации.