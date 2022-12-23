«Авангард» подтвердил обмен Яроша в ЦСКА на Дмитрия Алексеева

Теги Авангард ЦСКА переходы КХЛ Кристиан Ярош Дмитрий Алексеев Хоккей

Кристиан Ярош перешел в ЦСКА из «Авангарда».

Омский клуб обменял словацкого хоккеиста на защитника Дмитрия Алексеева, контракт которого является двусторонним и действует до конца нынешнего сезона. «Авангард» подтвердил сделку.

Ярош перешел в «Авангард» в минувшем межсезонье из системы «Нью-Джерси». Он набрал 9 (3+6) очков при полезности «минус 6» в 24 матчах текущего Фонбет чемпионата КХЛ. Среднее игровое время – 18:37.

Алексеев провел три игры за ЦСКА в нынешнем регулярном чемпионате и сделал одну результативную передачу. Среднее игровое время – 06:05. В составе «Звезды» в ВХЛ защитник провел 25 матчей, в которых набрал 7 (3+4) очков. 

В «Авангарде» Алексеев будет выступать под номером 4.

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8 комментариев

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grek087
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А вот это непонятно. Я же говорил что Киселевич дороже стоит😂 ну ок, посмотрим что дальше, место под потолком появилось, чем заполнять будем?
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Angryslon
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Последнее время только и делал, что обрезался, да на синей в ноги бросал постоянно, что приводило к контратакам. Статистика говорит за себя. Плюс травматичный. Чем-то Соботку напоминает. Тоже габаритный, но стеклянный.
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Андрей Березин
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Вполне возможно расчищают платёжку. Алексеев двусторонний, значит в крылья
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mnb213
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Видимо компесация за прошлый обмен. Хотя если защитник заиграет то мы в плюсе
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саша константинов
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Не ну а чё ярош это впринципе ни о чём по уровню +- сведберг гуляев -6 показатель полезности говорит сам за себя.
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Max R.
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Мда на плачутся клубы ещё с этим лимитом на легов
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Vladimir Sushko
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Даже не знаю, кто в плюсе
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cry
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