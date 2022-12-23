«Авангард» подтвердил обмен Яроша в ЦСКА на Дмитрия Алексеева

перешел в из « ».

Омский клуб обменял словацкого хоккеиста на защитника Дмитрия Алексеева, контракт которого является двусторонним и действует до конца нынешнего сезона. «Авангард» подтвердил сделку.

Ярош перешел в «Авангард» в минувшем межсезонье из системы «Нью-Джерси». Он набрал 9 (3+6) очков при полезности «минус 6» в 24 матчах текущего Фонбет чемпионата . Среднее игровое время – 18:37.

Алексеев провел три игры за ЦСКА в нынешнем регулярном чемпионате и сделал одну результативную передачу. Среднее игровое время – 06:05. В составе «Звезды» в ВХЛ защитник провел 25 матчей, в которых набрал 7 (3+4) очков.

В «Авангарде» Алексеев будет выступать под номером 4.