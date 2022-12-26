18-летний Мирошниченко забил первый гол в КХЛ – в 7-м матче. Форвард «Авангарда» боролся с раком

забил первый гол в КХЛ.

Нападающий « » поразил ворота « » в матче регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ (2:1, перерыв). Это седьмая игра 18-летнего хоккеиста в текущем сезоне.

Напомним, ранее у Мирошниченко было выявлено раковое заболевание – лимфома Ходжкина. Он прошел успешный курс лечения в Германии и вернулся в хоккей.

Мирошниченко о раке: «Был ошарашен, приходили мысли: «Все пропало». Но с хоккеем тогда не простился. Чуть-чуть попаниковал»