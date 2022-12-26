18-летний Мирошниченко забил первый гол в КХЛ – в 7-м матче. Форвард «Авангарда» боролся с раком

Теги Авангард КХЛ Барыс Иван Мирошниченко Хоккей

Иван Мирошниченко забил первый гол в КХЛ. 

Нападающий «Авангарда» поразил ворота «Барыса» в матче регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ (2:1, перерыв). Это седьмая игра 18-летнего хоккеиста в текущем сезоне. 

Напомним, ранее у Мирошниченко было выявлено раковое заболевание – лимфома Ходжкина. Он прошел успешный курс лечения в Германии и вернулся в хоккей.

Мирошниченко о раке: «Был ошарашен, приходили мысли: «Все пропало». Но с хоккеем тогда не простился. Чуть-чуть попаниковал»

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6 комментариев

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VasyaFilkin
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Его почаще выпускать надо
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Виктор Кузьмин
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J-12
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Красавец
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ТимТалер
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Слава богам ! Молодец ! Так держать !
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Bartez1986
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В следующем сезоне ждём первый гол в НХЛ!
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frol92
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Надеюсь, все у Вани получится и может именно он станет автором голевой передачи на 895 гол Овечкина в НХЛ. Такая вероятность, кстати, есть.
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