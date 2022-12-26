Анвар Гатиятулин: «У «Трактора» нет установки обороняться, ведя в счете. Наоборот, просим лишить соперника контроля»

Теги Металлург Мг Трактор КХЛ Анвар Гатиятулин Кирилл Устименко Хоккей

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин подвел итоги игры с «Металлургом» (5:4 Б).

– Интересная игра с обилием голов. Зрителям понравился матч. В целом неплохо провели весь матч.

Отмечу третий период: здорово сыграли в обороне, создали хорошие моменты. Допустили ошибку, соперник воспользовался и сравнял. На буллитах победили. Важная победа, важные два очка.

– Сегодня непривычно продолжили атаковать, когда повели в счете.

– У нас нет такой установки, чтобы обороняться, когда ведем в счете. Наоборот, мы всегда ребят просим держать шайбу, лишить соперника контроля. Сегодня до середины третьего периода это получалось, будем цепляться за эту игру и наглядно показывать, как это работает.

– Почему Устименко не дебютировал раньше?

– У него была серьезная реабилитация после операции, дали восстановиться. Через «Челмет» набирал форму, сейчас готов. Уверенно провел матч, дальше посмотрим на его физическое и моральное состояние, примем решение по следующей игре, – сказал тренер.

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2 комментария

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Скорпион83
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Сергей Орлов
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