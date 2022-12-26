«Авангард» выиграл 4 матча подряд после паузы, Демченко пропустил 5 шайб. У вратаря 23 победы в 37 играх сезона

Теги Авангард КХЛ Барыс Михаил Кравец Хоккей

«Авангард» продлил серию побед после перерыва в Фонбет чемпионате КХЛ.

Сегодня команда Михаила Кравеца обыграла «Барыс» (5:2). Это ее четвертая победа подряд.

Ранее омский клуб нанес поражение «Салавату Юлаеву» (2:1 Б), «Барысу» (3:1) и «Амуру» (3:1).

В следующей игре «Авангард» встретится с «Автомобилистом» – это случится 28 декабря.

Голкипер «ястребов» Василий Демченко пропустил пять шайб в последних четырех матчах. Он вышел победителем в 23 из 37 игр в нынешнем чемпионате.

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1 комментарий

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зять тестярика
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кто первый на переобувку по поводу васи
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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