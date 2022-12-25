Сошников о возвращении из НХЛ: «Не можешь находиться в стрессе, возить семью в два города и ездить на машине по 120 км. Пободался бы, если был бы помоложе»

Теги Трактор Айлендерс Лу Ламорелло НХЛ КХЛ Никита Сошников ТАСС Хоккей

Никита Сошников высказался о решении вернуться в КХЛ из НХЛ.

29-летний нападающий перешел из «Айлендерс» в «Трактор», подписав контракт с челябинским клубом до конца сезона. В дебютном матче за «Трактор» Сошников отметился голом.

«Ты не можешь находиться постоянно в каком-то душевном стрессе, не играя, возить семью в два города и ездить на машине по 120 километров.

Я знал, что меня должны были поднять из фарм-клуба, но получил повреждение, пропустил три недели, поэтому и выбыл. Подходил уже здесь дедлайн, надо было определяться, хочу ли я оставаться или нет.

Я с генменеджером «Айлендерс» (Лу Ламорелло – прим. Sports.ru) поговорил, услышал от него, что никаких особых гарантий нет.

Но это нормальное явление: никто никому таких гарантий не дает. Поэтому я взвесил, подумал, что стоит, наверное, вернуться. Но если бы был помоложе, наверное бы, пободался», – сказал Сошников.

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7 комментариев

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Евгений Исаев
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Что за сопли??? Самому не стыдно? "Был бы помоложе..." это вообще что?! Посмешище!!!
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Lahtenpohia
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Сначала свалил под давление жены из страны агрессора а щас вернулся. Деньги для жизни в США нужны . Жёнушка подуспокоилась. Придется брать рублями
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Rinat Khudayberdin
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Сошников:"Я бы этот рекорд Гретцки легко побил, просто у меня семья и дорога меня утомляет"!
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Свидетель из Мытищ
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А в Челябинск из Еманжелинска люди каждый день по 80 км и в 50 лет ездят чтобы просто работать слесарями, м-да(((
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Огюст
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Раз вернулся ,то помогай Трактору подниматься из низов !
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ОттоДракула
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Ох уж эти 29летние старики.
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мик джагер
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Совсем старый стал!!! Тапочки не взял...
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