Сошников о возвращении из НХЛ: «Не можешь находиться в стрессе, возить семью в два города и ездить на машине по 120 км. Пободался бы, если был бы помоложе»

высказался о решении вернуться в из .

29-летний нападающий перешел из «Айлендерс» в « », подписав контракт с челябинским клубом до конца сезона. В дебютном матче за «Трактор» Сошников отметился голом.

«Ты не можешь находиться постоянно в каком-то душевном стрессе, не играя, возить семью в два города и ездить на машине по 120 километров.

Я знал, что меня должны были поднять из фарм-клуба, но получил повреждение, пропустил три недели, поэтому и выбыл. Подходил уже здесь дедлайн, надо было определяться, хочу ли я оставаться или нет.

Я с генменеджером « » (Лу Ламорелло – прим. Sports.ru) поговорил, услышал от него, что никаких особых гарантий нет.

Но это нормальное явление: никто никому таких гарантий не дает. Поэтому я взвесил, подумал, что стоит, наверное, вернуться. Но если бы был помоложе, наверное бы, пободался», – сказал Сошников.