Дементьев про слова Гашека о россиянах в НХЛ: «Он вносит смуту в бизнес, пытается повлиять на прибыль владельцев клубов»

Теги Доминик Гашек бизнес НХЛ Алексей Дементьев деньги Хоккей

Алексей Дементьев прокомментировал слова Доминика Гашека о россиянах в НХЛ.

Ранее бывший вратарь сборной Чехии раскритиковал НХЛ, WTA и ATP за допуск российских спортсменов.

– Если честно, я перестал обращать внимание на то, как Доминик Гашек выражает свои мысли. К моему большому сожалению, последние его высказывания не помогают найти компромисс и улучшить ситуацию. Поэтому в очередных заявлениях Гашека не будет ничего нового для меня, они только ухудшат мое мнение о нем.

– Как вы думаете, а НХЛ обращает внимание на высказывания Гашека?

– Если НХЛ обращает на это внимание, то только с негативным отношением. Генеральная линия лиги – это сохранение российских игроков, подписание новых контрактов с ними, приглашение профессионалов. А Гашек в определенной степени вносит смуту в бизнес. Не знаю, почему он это не понимает.

Своими действиями он пытается повлиять на прибыль владельцев североамериканских клубов, – заявил хоккейный агент.

Доминик Гашек: «Миллионы людей расстроены, что НХЛ, WTA и ATP допускают российских спортсменов»

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1 комментарий

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Alex1104
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Гашек тупо пиарится. Решил в политику пойти. Тоже мне, Вацлав Гавел новоявленный нашелся. Вот только как сработает этот дубовый пиар - большой вопрос.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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