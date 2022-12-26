Дементьев про слова Гашека о россиянах в НХЛ: «Он вносит смуту в бизнес, пытается повлиять на прибыль владельцев клубов»

прокомментировал слова о россиянах в НХЛ.

Ранее бывший вратарь сборной Чехии раскритиковал НХЛ, WTA и ATP за допуск российских спортсменов.

– Если честно, я перестал обращать внимание на то, как Доминик Гашек выражает свои мысли. К моему большому сожалению, последние его высказывания не помогают найти компромисс и улучшить ситуацию. Поэтому в очередных заявлениях Гашека не будет ничего нового для меня, они только ухудшат мое мнение о нем.

– Как вы думаете, а НХЛ обращает внимание на высказывания Гашека?

– Если НХЛ обращает на это внимание, то только с негативным отношением. Генеральная линия лиги – это сохранение российских игроков, подписание новых контрактов с ними, приглашение профессионалов. А Гашек в определенной степени вносит смуту в бизнес. Не знаю, почему он это не понимает.

Своими действиями он пытается повлиять на прибыль владельцев североамериканских клубов, – заявил хоккейный агент.

Доминик Гашек: «Миллионы людей расстроены, что НХЛ, WTA и ATP допускают российских спортсменов»