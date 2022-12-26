Николай Валуев: «Здорово, что Овечкина уважают и поддерживают во всем мире. Фанаты – лучший маркер истинного положения вещей»

Теги Николай Валуев болельщики Вашингтон Александр Овечкин Уэйн Гретцки НХЛ рекорды Горди Хоу Хоккей

Николай Валуев поздравил Александра Овечкина с выходом на второе место в списке снайперов НХЛ.

Капитан «Вашингтона» сделал дубль в матче с «Виннипегом», забросив 801-ю и 802-ю шайбы в регулярных чемпионатах. Он вышел на второе место среди лучших снайперов в истории лиги, опередив Горди Хоу (801). Впереди только Уэйн Гретцки (894).

«Выход на второе место по заброшенным шайбам в истории НХЛ – это отличное достижение, поздравляю Александра.

Сможет ли Овечкин побить рекорд Гретцки? Сумеет, мы верим в него. Конечно, это здорово, что Овечкина уважают и поддерживают во всем мире. Фанаты – лучший маркер истинного положения вещей», – заявил депутат Госдумы РФ.

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5 комментариев

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prus_3
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Все правильно, н а с р а т ь!
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Александр Лицкевич
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Про Fan ID он так же думает?)
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Mikl_5555
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я думал коляся только бестолковкой кнопку жать может.. а он еще и слова,как маркер знает.. но по любому сначала фломастер сказал,потом с 3го дубля перезаписали.
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Ян Константинопольский
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Лучший маркер - это спиртовой маркер
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Андрей Корбут
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Это Западная цивилизация. Право сильного - один из ее основных столпов. Там уважают силу, и только силу. Поэтому о участии в путин тим никто там не вспоминает. А за 800+ забитых шайб рукоплещут. "сила приносит свободу побеждай и станешь звездой"
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