Николай Валуев: «Здорово, что Овечкина уважают и поддерживают во всем мире. Фанаты – лучший маркер истинного положения вещей»

Николай Валуев поздравил с выходом на второе место в списке снайперов .

Капитан « » сделал дубль в матче с «Виннипегом», забросив 801-ю и 802-ю шайбы в регулярных чемпионатах. Он вышел на второе место среди лучших снайперов в истории лиги, опередив (801). Впереди только (894).

«Выход на второе место по заброшенным шайбам в истории НХЛ – это отличное достижение, поздравляю Александра.

Сможет ли Овечкин побить рекорд Гретцки? Сумеет, мы верим в него. Конечно, это здорово, что Овечкина уважают и поддерживают во всем мире. Фанаты – лучший маркер истинного положения вещей», – заявил депутат Госдумы РФ.