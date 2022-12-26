Николай Валуев: «Здорово, что Овечкина уважают и поддерживают во всем мире. Фанаты – лучший маркер истинного положения вещей»
Николай Валуев поздравил Александра Овечкина с выходом на второе место в списке снайперов НХЛ.
Капитан «Вашингтона» сделал дубль в матче с «Виннипегом», забросив 801-ю и 802-ю шайбы в регулярных чемпионатах. Он вышел на второе место среди лучших снайперов в истории лиги, опередив Горди Хоу (801). Впереди только Уэйн Гретцки (894).
«Выход на второе место по заброшенным шайбам в истории НХЛ – это отличное достижение, поздравляю Александра.
Сможет ли Овечкин побить рекорд Гретцки? Сумеет, мы верим в него. Конечно, это здорово, что Овечкина уважают и поддерживают во всем мире. Фанаты – лучший маркер истинного положения вещей», – заявил депутат Госдумы РФ.
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