Вратарь «Ванкувера» Мартин о рекорде Овечкина по голам в гостевых матчах: «Предпочел бы не быть частью этого»
Спенсер Мартин высказался о рекорде Александра Овечкина по голам в гостевых матчах НХЛ.
30 ноября капитан «Вашингтона» сделал дубль в матче с «Ванкувером» (5:1), забросив 403-ю шайбу на выезде за карьеру в лиге. Он побил рекорд Уэйна Гретцки, на счету которого 402 гола в гостях.
Ворота «Кэнакс» защищал Мартин.
«Я предпочел бы не быть частью этого. Но, если честно, очень здорово играть против таких парней, как он.
Он был для меня самым звездным парнем – не обязательно в том матче, в котором я играл против него, но когда я был бэкапом в матче против него в прошлом году.
Я тренировался с Макдэвидом и играл с Маккинноном, но я не видел Мэттьюса или Овечкина, пока не оказался в «Ванкувере», и он был самым крутым, потому что он был звездным игроком, когда я рос», – сказал вратарь «Ванкувера».
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