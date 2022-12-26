Вратарь «Ванкувера» Мартин о рекорде Овечкина по голам в гостевых матчах: «Предпочел бы не быть частью этого»

высказался о рекорде по голам в гостевых матчах .

30 ноября капитан « » сделал дубль в матче с « » (5:1), забросив 403-ю шайбу на выезде за карьеру в лиге. Он побил рекорд Уэйна Гретцки, на счету которого 402 гола в гостях.

Ворота «Кэнакс» защищал Мартин.

«Я предпочел бы не быть частью этого. Но, если честно, очень здорово играть против таких парней, как он.

Он был для меня самым звездным парнем – не обязательно в том матче, в котором я играл против него, но когда я был бэкапом в матче против него в прошлом году.

Я тренировался с Макдэвидом и играл с Маккинноном, но я не видел Мэттьюса или Овечкина, пока не оказался в «Ванкувере», и он был самым крутым, потому что он был звездным игроком, когда я рос», – сказал вратарь «Ванкувера».